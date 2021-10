Beginnen wir mit persönlichem Befinden und Antwort 1: Gucken Sie sich doch mal diese Karosse an, ein, riesige Radhäuser, durchgezogenes Leuchtenband hinten, versenkte Türgriffe, die erst bei Annäherung ausfahren. Ein bisschen sieht der EV6 aus, als hätte jemand heimlich diedurchgewinkt, wirkt eher wie ein hoherdenn wie ein SUV , man muss ihn einfach lieben. Antwort Nummer 2 ergibt sich aus den blanken Zahlen: Danklädt der Koreaner (fast) so schnell wie der; er saugt an derStrom mit der Macht von. Oder anders: Inkommt der Akku von 5 auf 80 Prozent, bei VW dauert das doppelt so lange!

Zoom Äußerst agil: Dank seiner straffen Abstimmung geht der schwere EV6 ohne Wankbewegungen ums Eck.



Für unsere erste Testfahrt schnappen wir uns den EV6 mit großer, 229 PS und Heckantrieb, macht 4000 Euro Aufpreis, also. Der Allradler mit 325 PS käme sogar 7900 Euro teurer als die Basis, und er stromert wegen Mehrleistung und Mehrgewicht 22 Kilometer kürzer als der 229-PS-Kia, der je nach Gasfußweit kommen soll. 528 Kilometer! Ganz so weit sind wir bei unserer Runde natürlich nicht gefahren, hätten wir auch gar nicht geschafft, so viel Spaß machen. Dass so ein E-Auto sofort Punch hat, wenn der Fuß auf dem Gaspedal andockt, wissen wir, in diesem Fall geht die Post in 7,3 Sekunden ab auf Tempo 100. Dass so einsich so handlich und nahezu ohne Wankbewegungen durch die Kurve scheuchen lässt, erstaunt dagegen immer wieder aufs Neue. Sie haben alles am EV6, Fahrwerk, Lenkung, im Sportmodus auch die Gaspedal-Kennline. Wenn du es darauf anlegst, kommt dir das Auto in jeder Situation eine Nummer kleiner vor, also beim Fahren.