800-Volt-Schnellladetechnik wird aufgrund des modernen Unterbaus standardmäßig an Bord sein. Auf den Markt kommt die Serienversion des EV9 laut Kia in der zweiten Jahreshälfte 2023.

Aktuell ist der EV9 noch als stark getarnter Erlkönig unterwegs, ehe er im ersten Quartal 2023 seine Hüllen fallen lässt. Doch bevor das SUV zu den Händlern rollen kann, stehen noch einige Tests an.

Zurzeit wird das über 44 Monate entwickelte Fahrzeug noch in Namyang, Südkorea, anspruchsvollen Prüfungen unterzogen. In der letzten Testphase wird unter anderem die Gelände-Tauglichkeit des EV9 auf den Prüfstand gestellt, seine Klettereigenschaften, wie auch Wattiefe und Schlechtwege-Qualität wird getestet.

Neben Straßenlage und Performance steht auch die Schlechtwege-Qualität des EV9 auf dem Prüfstand, bevor der in den Verkauf gehen kann.

Auf Hochgeschwindigkeits- und Handling-Parcours sowie auf reibungsarmem Untergrund stehen dann Performance und Straßenlage im Fokus. Auf unerbittlichem Kopfsteinpflaster muss der EV9 dann seinen Komfort und die Verarbeitungsqualität unter Beweis stellen. Klingt vielversprechend, und ob alle Tests gelungen sind, wird der AUTO BILD Test später zeigen.



Der große Bruder des EV6 wird ein Fullsize-SUV, das fast fünf Meter (4,93 Meter) lang ist. Der EV9 Concept setzt auf ein bulliges und kantiges Design. Die Radhäuser sind weit ausgestellt, die Front steht steil. Das gesamte Fahrzeug macht einen massigen Eindruck und gibt mit seiner Breite von rund 2,06 Metern einen Hinweis darauf, dass es eher auf den US-amerikanischen Markt zugeschnitten ist als auf den europäischen.

Anders als beim EV6 hat Kia den markentypischen "Tigernose"-Grill im Design prägnanter aufgenommen, auch wenn das Elektroauto nur in der Schürze einen echten Kühllufteinlass hat. An der geschlossenen, in Wagenfarbe lackierten Front wird dieses Element durch Zierleisten, Sicken und Kanten stilisiert. Die Scheinwerfer sind bei der Studie ungewohnt gestaltet: Eine vertikale Lichtleiste und viele kleine Lichtelemente ahmen die Umrisse nach. Für das Serienmodell erwarten wir aber eine konventionellere Variante.