Wenn man sich das neueste Flaggschiff aus dem Hause Kia anschaut, dann fällt nicht nur das bewusst kastige Design des SUV auf, sondern auch die schiere Größe samt Gewicht. Fünf Meter Länge, 3,10 Meter Radstand und eine Höhe von 1,73 Meter stehen im Datenblatt des Kia EV9.

Je nach Ausstattung gibt's 2,5 bis 2,7 Tonnen Gewicht auf die Räder. Allein schon der 100-kWh-Akku zwischen den Achsen, mit dem der EV9 angeboten wird, wiegt mehr als eine halbe Tonne. Aber auch die sehr vollgepackte Ausstattungsliste mit den ab Werk mindestens sechs Sitzen trägt zum Gewicht bei.

Zoom Was für ein Trumm: Der Kia EV9 ist bei 3,10 Meter Radstand satte 5,01 Meter lang – und bringt bis zu 2,7 Tonnen auf die Waage.

Praktisch: Die Sitze in der zweiten Reihe lassen sich nicht nur um 90 Grad nach außen, sondern auch um 180 Grad drehen und somit gegen die Fahrtrichtung positionieren – durch den in den Sitz integrierten Sicherheitsgurt kann diese Position sogar während der Fahrt beibehalten werden. Wer auf den Komfort der drehbaren Sitze verzichten kann, bekommt alternativ eine verschiebbare Sitzbank mit drei Plätzen.

Preisliste beginnt bei 72.490 Euro



In allen Varianten sind die Sitze belüft- und beheizbar – Kia will mit dem EV9 einen gewissen Luxus ausstrahlen. Die Konkurrenten VW ID.Buzz mit langem Radstand oder auch die deutlich teureren Modelle BMW iX und Mercedes EQS sollten den Koreaner genau im Blick behalten. Denn die Preise gehen bei 72.490 Euro los, Allrad gibt's ab 76.490 Euro, und die GT-Line startet bei 82.380 Euro.

Fahrzeugdaten Fahrzeugdaten Modell Kia EV9 99,8 kWh AWD Motor Permanentmagnet-Synchronmotor (vorn/hinten) Leistung 283 kW (385 PS) max. Drehmoment 600 Nm Antrieb Allrad, Einstufenautomatik Länge/Breite/Höhe 5010/1980-2263*/1755 mm Radstand 3100 mm Bodenfreiheit 177 mm Leergewicht ab 2625 kg Anhängelast 2500 kg Kofferraum 333–2393 l 0–100 km/h 6,0 s Vmax 200 km/h Verbrauch 22,3 kWh/100 km Preis ab 76.490 Euro



Der Kia EV9 beschleunigt sehr nachdrücklich



Wir dürfen in der Topausstattung GT-Line Platz nehmen und einen Tag lang auf französischen Straßen rund um Nizza fahren. Die engen Serpentinen nimmt der fünf Meter lange Koloss dank starker Motorisierung überraschend leichtfüßig.

Der Allradantrieb mit E-Motoren jeweils an Vorder- und Hinterachse, die es auf eine Systemleistung von 385 PS bringen, haben bei der GT-Line noch einmal 100 Newtonmeter zusätzliches maximales Drehmoment bekommen. In Summe also 700 Newtonmeter.

Zoom Zügig: Als GT-Line hat der EV9 noch mal 100 Nm mehr Schmalz. So geht es in schlanken 5,3 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100.

Das merkt man schon bei der Beschleunigung, die einen vehement, aber nicht unangenehm in die Polster drückt. Keine Sorge also, sollten auf den hinteren Plätzen kleine Menschen sitzen. Von null auf 100 km/h soll es in 5,3 Sekunden gehen – der erste Eindruck lässt die Werksangabe realistisch erscheinen.

Fraglich ist dann natürlich, ob der kleine Antrieb mit 204 PS mit einem E-Motor auf der Hinterachse und gerade mal 350 Newtonmeter maximalem Drehmoment die gleiche leichtfüßige Performance auf die Straße bringt. Bei der Beschleunigung sollen es entspannte 9,4 Sekunden auf 100 km/h sein.

Die Lenkung vermittelt ein dynamisches Fahrgefühl



Durch die präzise und direkte Lenkung kann der EV9 gut im Straßenverkehr mitmischen. Recht behände wirkt der Koloss auch dank des bequemen Fahrwerks, das Unebenheiten gut ausgleicht, ohne zu hart oder zu weich zu wirken. Einzig in den Kurven wirkt die Physik, und die 2,6 Tonnen Gewicht drücken nach außen.

Zoom Wirkt kleiner, als er ist: Die Kombination aus präziser Lenkung und gut abgestimmtem Fahrwerk macht den EV9 erstaunlich dynamisch.

Aber für sportliches Kurvenräubern ist der EV9 ja auch nicht wirklich gemacht. Wer die Rekuperation auf null stellt, segelt mit konstantem Tempo gemütlich dahin. Für besonders lange Reichweiten gibt es One-Pedal-Drive und einen Eco-Modus.

Im Kia steckt eine Assistenten-Armada



Aktiver Spurhalteassistent, Totwinkelassistent, adaptiver Tempomat: Die Liste der Assistenzsysteme ist ziemlich vollständig. Beim ersten Losfahren sorgten die elektronischen Helferlein für eine riesige Piepsparty – bis in dem doch etwas verworrenen Infotainment die Option zum Deaktivieren gefunden war. Muss natürlich bei jedem Neustart erneut deaktiviert werden, dafür sorgen EU-Gesetze.

Zoom Elektronische Helfer: Die Liste an Assistenzsystemen ist beim EV9 ziemlich lang. Nur das Konzert aus Warntönen kann schon mal nerven.

Vom Fahrerplatz aus schaut man auf drei Displays: zwei 12,3 Zoll große Bildschirme für die Instrumente hinterm Lenkrad und das Infotainment, die durch ein 5,3-Zoll-Display für die Klimasteuerung verbunden sind. Leider befindet sich die Klimasteuerung an einem Platz, wo sie hinter dem Lenkrad verschwindet. Gut also, dass Kia hier an zusätzliche Extra-Knöpfe gedacht hat.

Schnellwahltasten erleichtern die Bedienung



Neu sind die darüber positionierten Direktwahltasten für Navi , Radio und Einstellungen. Sie sind schön ins Cockpit aus nachhaltigem Material integriert und erst beim Starten des EV9 zu sehen. Leider sorgt ihre Positionierung dafür, dass der Fahrer sie beim Touchen des Öfteren unabsichtlich drückt. Smartphones lassen sich über Apple CarPlay und Android Auto verbinden, erstmalig kabellos.

Zoom Durchdacht gemacht: Das Cockpit ist übersichtlich aufgebaut, für die wichtigsten Funktionen gibt es Schnellwahltasten.

Als Schlussfolgerung nach einem Tag mit dem EV9 in der Provence kann man tatsächlich nur sagen: Schade, dass wir ihn auf deutschen Straßen wohl vergleichsweise selten sehen werden. Denn mit seinem markanten Design, der schieren Größe und nicht zuletzt dem nicht ganz günstigen Preis spricht er in erster Linie Käufer in den USA und im asiatischen Raum an.

Dennoch: Uns hat er mit seinen cleveren Features, dem hohen Ausstattungslevel und dem für die Fahrzeugklasse leichtfüßigen Handling überzeugt.

