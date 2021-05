Im September 2021 will Kia das Tuch vom SUV ziehen – wahrscheinlich auf der IAA in München. Dann werden wir auch sehen, wie stark sich diese Variante vom Sportage für den Rest der Welt abhebt, der wird nämlich schon im Juli präsentiert. Zunächst veröffentlicht Kia aber erste Teaserbilder, die Details zeigen, die bei beiden Modellen gleich sind. 2021 geht der Kia Sportage in die fünfte Runde. Mit der neuen Generation gibt es ein Novum: Zum ersten Mal wird eine eigene Version speziell für Europa gebaut. Bis wir die sehen dürfen, ist es noch eine Weile hin.. Dann werden wir auch sehen, wie stark sich diese Variante vom Sportage für den Rest der Welt abhebt, der wird nämlich schon im Juli präsentiert. Zunächst veröffentlicht Kia aber erste Teaserbilder, die Details zeigen, die bei beiden Modellen gleich sind.

Mutigeres Design für den Sportage



Der Sportage soll das mit dem Elektroauto EV6 eingeführte, neue Kia-Design weiterführen. Das Design wird entsprechend mutiger. So werden beispielweise die ovalen Scheinwerfer des aktuellen Modells ersetzt, das neue Tagfahrlicht in eckiger C-Form ist deutlich größer als beim Vorgänger und erinnert an den koreanischen Optima-Nachfolger K5 . Der neue Grill erstreckt sich jetzt über die gesamte Breite der Front und wirkt auf dem ersten Teaser eckiger designt.

Zoom Ein schwarzes Element verbindet die Rücklichter, es könnte sich um ein LED-Band unter schwarzem Glas handeln.





Eine neue, sich etwa ab der C-Säule verjüngende Fensterlinie verlängert das SUV optisch in der Seitenansicht. Die Lichtsignatur am Heck wird quasi gespiegelt. Bislang bildeten die ebenfalls C-förmigen Rücklichter eine Klammer an den Seiten des Autos, nun sind sie nach außen offen.

Innenraum mit digitalem Cockpit aus dem EV6



Überraschenderweise liefert das Teaserbild des neuen Innenraums am meisten Details. Der Sportage übernimmt demnach die beiden auf einem gebogenen Element platzierten Displays des EV6 und hat damit ein komplett digitales Cockpit. Die beiden Bildschirme sind beim Elektroauto je 12,3 Zoll groß – daran dürfte sich nichts ändern. Auch das Infotainmentsystem dahinter könnte Kia so übernehmen. Das Lenkrad scheint für das SUV etwas umgestaltet worden zu sein, genau wie die Lüftungsdüsen, die um ein Element links und rechts des großen Bildschirms ergänzt wurden und ihn so optisch einrahmen. Die digitale Klimabedeinheit dagegen, scheint ohne Änderung aus dem EV6 übernommen worden zu sein.



Zoom Der Sportage scheint ein eigenes Lenkrad mit runderem Pralltopf zu bekommen.





Motoren, Marktstart und Preis