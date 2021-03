Bauzeit: 2016 bis heute

Motoren: 115 PS (1.7 CRDi) bis 185 PS (2.0 CRDi)

Preis: ab 12.000 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2015): 5 Sterne

Bauzeit: 2010 bis 2015

Motoren: 115 PS (1.7 CRDi) bis 184 PS (2.0 CRDi)

Preis: ab 8000 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2010): 5 Sterne

Der bis 2015 gebaute Sportage hatte einige Schwachstellen.



Mit diesem SUV-Modell bewegte sich Kia ab 2010 erstmals auf Augenhöhe mit der europäischen Konkurrenz: entwickelt in Deutschland, gebaut in einem modernen Werk in der Slowakei, gezeichnet von Ex-Audi-Designer Peter Schreyer. Das eigenständige Design opfert leider viel Übersichtlichkeit.Familien glücklich machen. Das Fahrwerk ist komfortabel abgestimmt, die Verarbeitung passt. Der in zwei Leistungsstufen mit 136 oder 184 PS verfügbare Zweiliter-Diesel zieht kräftig durch,. Der stärkere Diesel treibt immer alle vier Räder an, sonst steht auch Frontantrieb zur Wahl. Ab 136 PS gibt es zudem eine ordentliche Sechsstufenautomatik, 2014 erfolgte ein Facelift. Wichtigste Änderung: neuer Vierzylinder-Benziner mit Direkteinspritzung und 166 PS.