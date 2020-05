D

Kommt die zusätzliche Neuwagen-Kaufprämie? Rund 440.000 Neuwagen stehen bei deutschen Autohändlern rum – und keiner will sie! Wann ist der perfekte Zeitpunkt für Ihren Autokauf?





eutschlands Autohändler und: In der Schließzeit sind laut Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeug-Gewerbe (ZDK)eingegangen, die Kunden sind in Wartestellung. Ein weiterer Grund: Anfang Mai hatten Autoindustrie und Bundesregierung über eineverhandelt, doch die Entscheidung wurde vertagt. Am 2. Juni soll ein weiterer Autogipfel folgen. Dabei geht es um "konjunkturbelebende Maßnahmen, die einen Modernisierungsbeitrag in Richtung innovativer Fahrzeugtechnologien darstellen".