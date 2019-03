teinschlag, die Tür des Nebenmanns oder ein Einkaufswagen: Autolack hat viele Feinde. Solange es nur kleine Kratzer sind, hilft der Zubehörhandel weiter. Mit speziellen Lackreparatur-Sets und etwas handwerklichem Geschick kann jeder selbst ans Werk gehen und den Fahrzeuglack aufbereiten . AUTO BILD hat acht Lackreparatur-Produkte für maximal 17 Euro ausprobiert. Um dabei belastbare Ergebnisse zu erzielen, haben wir uns Unterstützung von den Reinigungsprofis der Firma Kärcher geholt. In deren Testzentrum mussten die Mittel beweisen, wie gut sie Kratzer entfernen und ob sie die Oberflächen angreifen, sprich ihre Materialverträglichkeit wurde überprüft.

Die Materialverträglichkeit der Kratzerentferner wird auf Polycarbonat geprüft.

Zwar sind die Produkte hauptsächlich für die Anwendung auf Lack gedacht, aber viele Autofahrer nutzen sie auch, um matte Kunststoffklarglasscheiben der Scheinwerfer zum Strahlen zu bringen. Da nur drei Testteilnehmer vor dem Einsatz auf Kunststoff warnen, haben wir zusätzlich die Verträglichkeit auf Polycarbonat überprüft. Nach einer halben Stunde bemerkt Laborchef Frank Ritscher die ersten geschädigten Kunststoff-Teststreifen. "Ein Lackreiniger beinhaltet unter anderem auch Lösemittel. Diese erkennt man nicht nur an ihrem intensiven Geruch, sondern auch daran, dass sie Polycarbonat stark angreifen", erklärt der Fachmann. Zum Glück machen nicht alle Produkte in diesem Prüfpunkt eine schlechte Figur. Sonax und Dr. Wack fallen hier besonders positiv auf und zeigen, dass es sehr wohl möglich ist, ein materialfreundliches und trotzdem wirksames Produkt zu entwickeln. Kein Wunder, dass sie in der Gesamtwertung die Nase vorne haben.