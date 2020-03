dürfen seit Jahreswechsel 2019/2020 unter bestimmten Bedingungen fahren. Erste Wahl ist da der Bestseller auf dem deutschen Markt und in Europa, dievon Sportmotorrad-Spezialistaus Mattighofen. Die Österreicher haben einen legendären Ruf , was das giftigeund die aufwändig ausbalanciertenihrer Bikes angeht. Dem soll auch die kleine KTM gerecht werden.

Dieist ihrer messerscharfen großen Schwesterwie aus dem Gesicht geschnitten. Toll! Dersieht ebenso spitz aus, der Tank mit etwas mehr als 13 Litern Fassungsvermögen wirkt ebenso bullig, der Lenker scheint ähnlich breit, Fahrer und Beifahrer nehmen auf Einzelsitzen Platz. Dasübernimmt die 125 Duke ebenfalls von ihrer Schwester. Auch die kleine KTM fährt mit einem, einer Schwinge ausund einervor. KTM beziffert das Leergewicht mit, die Höchstgeschwindigkeit liegt nach offizieller Angabe bei. Dass die Österreicher ans gesetzlich vorgeschriebene Leistungslimit für 125er von vollengehen würden, war klar. Darüber hinaus überzeugt das Mini-Naked-Bike mitund. Einwie bei der Duke gibt es in dieser Motorradklasse nur selten. Es zeigt die Drehzahl als Balkendiagramm an, nennt den eingelegten Gang und kann optional zum Audioplayer mit Freisprechfunktion erweitert werden.

Die 125 Duke orientiert sich optisch und technisch an ihren großen Schwestern.

Die KTM ist ein ausgewachsenes Bike. Selbst große Fahrer sollten im Sattel ausreichend Platz finden.

Motorradzubehör bei Amazon Rahmen und Anbauteile Bremsen Koffer und Gepäck Motoren und Motorteile Fahrwerk Auspuff- und Abgasanlagen

Und sogar Menschen mit Zweirad-Erfahrung scheinen nicht zurückstecken zu müssen. Dieder 125 Duke wirken wie die eines ausgewachsenen Motorrads. Dievon 83 Zentimetern geht in Ordnung, sie sortiert sich im Mittelfeld ein. Der, derund dieam Lenker auf dem Foto links deuten darauf hin, dass man auf der 125 Duke ziemlich bequem sitzen kann. Selbstsollten im Sattel ausreichend Platz und Bewegungsfreiheit finden. KTM verfügt über einen riesengroßen, was denangeht. Die Österreicher sind für ihr Modellprogramm beinharter Wettbewerbs-Enduros mit Einzylinder bekannt, 2001 bis 2019 gewann jeweils eine Rallye-KTM die Motorradwertung der Dakar. Derder 125 Duke hat zwei obenliegendeund sollte hoheabkönnen. Mittelseng gestufterwird die Kraft ans Hinterrad übertragen. Ordentlichepassen in den Tank. Die sollten für einige Kilometer Fahrspaß langen. Preis: