ie russischen Youtuber von "Garage 54" haben erneut ein schräges Experiment unternommen: In welchem Zustand findet man Autos vor, die ein Jahr lang in der Erde vergraben waren? Vlad und sein Team aus Novosibirsk buddelten drei Auto-Klassiker aus, die ein Jahr lang in mehreren Metern Tiefe von Erde bedeckt waren. Dann versuchten sie die weitgehend zerstörten Modelle, einen Audi 100 (C3), einen Toyota Corolla (fünfte Generation) und einen Lada 1200 mit aller Kraft wieder zum Leben zu erwecken. Würden sie anspringen? Das Ergebnis ist unglaublich! Bei zweien der drei Fahrzeuge läuft der Motor auch nach einem Jahr in der Versenkung.