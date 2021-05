Apps von Automobilherstellern gibt es mittlerweile zuhauf. Auch von einzelnen Ladestationsproduzenten sind Applikationen auf dem Markt. Spaß und Komfort versprechen viele – mehr als den Ladestatus abfragen oder die Reichweite abschätzen ist aber meist nicht drin. Der j+ pilot der Schweizer Juice Technology bringt dagegen echten Mehrwert für den Nutzer. Die App beschränkt sich nicht auf die Ladestation, sondern bringt alle Informationen aus der Fahrzeugnutzung an einem Ort zusammen. Die smarte Lösung von Juice vereinfacht die Elektromobilität zusätzlich und macht sie noch attraktiver.

Fitnesstracker und Verbrauchsmonitor



Die App ist übersichtlich und nutzerfreundlich gestaltet und macht auch Neueinsteigern Appetit auf Elektromobilität. ©Hersteller

Um eine ganzheitliche Betrachtung zu ermöglichen, berücksichtigt der j+ pilot für die effektive Energiebilanz nicht nur den Verbrauch während der Fahrt, sondern zusätzlich den Abfluss während der Standzeiten, den sogenannten Vampire Drain. Was außer dem aktuellen Ladestand zusätzlich die Reichweite beeinflusst ist das Aufnahmevermögen der Batterie. Je nach Größe haben Akkus eine bestimmte Anzahl an Ladezyklen, bevor ihre Kapazität abnimmt. Diese Degradation wird ebenfalls ermittelt und grafisch dargestellt.

Steuerlich akzeptiertes Fahrtenbuch

Das integrierte und BMF-konforme Fahrtenbuch ist ein wertvolles Hilfsmittel für geschäftliche Fahrzeugnutzung. ©Hersteller

Lava-Look

Die App läuft auf dem Smartphone, Tablet (iOS und Android) und lässt sich in der Web-Version bequem am Desktop-Computer betrachten und bearbeiten. Die unterschiedlichen Telemetriedaten sind allesamt sehr übersichtlich und schick aufbereitet – als Tabelle, Diagramm und auf der Karte. Die Darstellung kommt ruhig, aufgeräumt und zeitgemäß rüber. Reliefartige Schattierungen geben der Nutzeroberfläche ein 3D-Feeling. Die Design-Abteilung von Juice hat den speziellen Lava-Look entwickelt: Der Kontrast von Hellgrau und leuchtendem Orange auf schwarzem Untergrund wirkt etwas provokant, sorgt aber gleichzeitig für eine gute Lesbarkeit bei allen Lichtverhältnissen.

Volle Konnektivität

Zur Bestimmung des effektiven Verbrauchs wird die verbrauchte Energie berücksichtigt und der Abfluss während Standzeiten. ©Hersteller

j+ pilot: die Vorteile auf einen Blick