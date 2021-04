E s tut sich was in Sachen Ladeinfrastruktur für Elektroautos in Deutschland und Europa. Aber auch genug? Eine Million öffentliche Ladepunkte solle es bis 2030 hierzulande geben, so hieß es einmal im "prognostizierte Bedarf reduziert: auf 440.000 bis 843.000. Und zwar in der Studie "Ladeinfrastruktur nach 2025/2030 – Szenarien für den Markthochlauf" ( s tut sich was in Sachenin Deutschland und Europa. Aber auch genug? Eine Millionsolle eshierzulande geben, so hieß es einmal im " Masterplan Ladeinfrastruktur " der Bundesregierung. Inzwischen wurde derreduziert: auf. Und zwar in der Studie "Ladeinfrastruktur nach 2025/2030 – Szenarien für den Markthochlauf" ( zum Nachlesen ) der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur. Auftraggeber: das Bundesverkehrsministerium.

private Lademöglichkeiten eingangs des neuen Jahrzehnts verfügbar sein werden. Denn etwa vier Fünftel der Ladevorgänge werden den Prognosen zufolge auch künftig zu Hause an der heimischen Wallbox mit Abhängig ist die Zahl unter anderem davon, wie vieleeingangs des neuen Jahrzehnts verfügbar sein werden. Denn etwa vier Fünftel der Ladevorgänge werden den Prognosen zufolge auch künftig zu Hause an dermit günstigeren Autostromtarifen oder am Arbeitsplatz stattfinden.

41.751 öffentliche Ladepunkte (35.845 Normal- und 5906 Schnellladepunkte) für 1. April 2021 in Betrieb. Fünf Monate zuvor, Anfang November 2020, waren es noch etwa ein Viertel weniger: 32.100. Die tatsächliche Zahl liegt noch ein bisschen höher, weil in der Berlin im deutschen Städteranking mit 1694 öffentlichen Ladepunkten deutlich vorn (Stand Anfang März 2021). Gefolgt wird die Hauptstadt von München (1310), Hamburg (1226) und Stuttgart (616). Neu in den Top 10 auf Platz fünf landete die VW-Stadt Wolfsburg (467), die innerhalb eines guten Jahres einen Zuwachs von rund 1500 Prozent verzeichnete. Die folgenden Plätze belegen Essen (398), Regensburg (283), Hannover (278), Karlsruhe (261) und Köln (260). Alter und neuer Spitzenreiter im Ländervergleich ist Bayern mit 8325 Ladepunkten vor Baden-Württemberg mit 7047, Nordrhein-Westfalen (6164), Niedersachsen (3783) und Hessen mit 2775 gemeldeten öffentlichen Ladepunkten. Der aktuelle Trend in Deutschland ist zumindest positiv: Genau(35.845 Normal- und 5906 Schnellladepunkte) für Elektroautos waren laut Bundesnetzagentur amin Betrieb. Fünf Monate zuvor, Anfang November 2020, waren es noch etwa ein Viertel weniger: 32.100. Die tatsächliche Zahl liegt noch ein bisschen höher, weil in der Ladesäulenkarte nur Ladestationen von Betreibern aufgeführt werden, die das Anzeigeverfahren der Bundesnetzagentur vollständig abgeschlossen und einer Veröffentlichung im Internet zugestimmt haben.Ein weiteres, etwas älteres Verzeichnis ist das Ladesäulenregister des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Diesem zufolge liegtimmitdeutlich vorn (Stand Anfang März 2021). Gefolgt wird die Hauptstadt von. Neu in den Top 10 auf Platz fünf landete die VW-Stadt, die innerhalb eines guten Jahres einen Zuwachs von rund 1500 Prozent verzeichnete. Die folgenden Plätze belegenund. Alter und neuer Spitzenreiter im Ländervergleich istmitvorundgemeldeten öffentlichen Ladepunkten.

E-Auto-Nachfrage schießt durch Kaufprämie in die Höhe

Auf Parkplätzen mit Lademöglichkeit gibt es Regeln, zum Beispiel zur Standdauer an der Ladesäule. ©DPA großen Nachfrage nach mit 900 Euro geförderten Wallboxen ist jedoch auch die Zahl der zugelassenen Elektroautos in den vergangenen Monaten stark gestiegen. Hauptgrund dafür ist die erhöhte E-Kaufprämie. Laut Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) wurden im ersten Quartal 2021 genau 64.694 Elektroautos neu zugelassen, ein Plus von knapp 150 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2020 Der Marktanteil der reinen Stromer stieg von 3,7 auf 9,8 Prozent. Heißt: Auch der Bedarf an Ladestrom für Elektromobile ist markant größer geworden – ein Trend, der sich vermutlich fortsetzen wird. Parallel zum starken Zuwachs an öffentlichen Ladepunkten ( das hilft gegen Ladesäulen-Blockierer ) und zurist jedoch auch diein den vergangenen Monaten. Hauptgrund dafür ist die. Laut Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) wurden imgenauneu zugelassen, ein Plus von knapp 150 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2020 Der Marktanteil der reinen Stromer stieg von 3,7 auf 9,8 Prozent. Heißt: Auch derfür Elektromobile ist markant größer geworden – ein Trend, der sich vermutlich fortsetzen wird.

T-Wert errechnet das Verhältnis E-Auto/Ladepunkt

In diesem Zusammenhang interessant ist der sogenannte T-Wert, also die Zahl der Elektrofahrzeuge, die auf einen öffentlichen Ladepunkt kommen, je Stadt und Landkreis, nach Bundesland gruppiert. Diesen T-Wert errechnet der Verband der Automobilindustrie (VDA), letztmalig geschah dies im November 2020. Neue Zahlen kündigte der VDA gegenüber AUTO BILD für Mai 2021 an.