L aika hatte es eilig, seine noch junge Einstiegs-Baureihe namens Kosmo weiter aufzufächern. Nach aika hatte es eilig, seine noch junge Einstiegs-Baureihe namens Kosmo weiter aufzufächern. Nach Kastenwagen , Teilintegrierten und Alkoven hat das zur Erwin-Hymer-Gruppe gehörende Unternehmen mit den Modellen Kosmo 909 und 912 jetzt auch in dieser Kategorie Vollintegrierte im Programm – wahlweise mit Doppelbett (909) oder Queensbett im Heck (912). In den gehobeneren Baureihen Ecovip und Kreos bietet der 1964 gegründete Hersteller aus San Casciano in Val di Pesa unmittelbar bei Florenz ebenfalls Vollintegrierte an.Wer einen Blick in die Kosmo-Preisliste wirft, wundert sich nicht schlecht: Die beiden Integrierten 909 und 912 sind mit jeweils 59.990 Euro Grundpreis so knallhart kalkuliert, dass der Wettbewerb aufhorchen dürfte. So schnell hat außerdem kaum ein Hersteller jemals eine komplette Baureihe aus dem Boden gestampft.

Bei der Serienausstattung knausert der Kosmo 909 nicht

Die stärkere 140-PS-Variante verschafft dem 7,41 Meter langen Integrierten standesgemäßere Fahrleistungen als die Basis. Das ist er: Ein vor allem im Frontbereich futuristisch gestalteter Vollintegrierter, nach dem sich so mancher Passant umdreht. Wir fuhren die Einzelbetten-Version namens Kosmo 909, die ab Werk mit dem Euro 6d-Temp-konformen 120-PS-Diesel der neuen Ducato-Generation ausgeliefert wird. Im Testmobil sorgte allerdings die stärkere 140-PS-Variante für Vortrieb, die dem 7,41 Meter langen Integrierten zu standesgemäßeren Fahrleistungen verhilft. Die 20 Ein vor allem im Frontbereich futuristisch gestalteter Vollintegrierter, nach dem sich so mancher Passant umdreht. Wir fuhren die Einzelbetten-Version namens Kosmo 909, die ab Werk mit dem Euro 6d-Temp-konformen 120-PS-Diesel der neuen Ducato-Generation ausgeliefert wird. Im Testmobil sorgte allerdings die stärkere 140-PS-Variante für Vortrieb, die dem 7,41 Meter langen Integrierten zu standesgemäßeren Fahrleistungen verhilft. Die 20 PS mehr gibt's für 774 Euro extra. Verglichen mit dem Wettbewerb ist das eine durchaus moderate Aufpreispolitik. Auch bei der Serienausstattung knausert der Kosmo 909 nicht: Neben ESP sind ABS, ASR, Hill Holder, Fahrer- und Beifahrerairbag sowie der Kippschutz namens Roll Over Mitigation an Bord, außerdem beheizte und elektrisch verstellbare Busspiegel und im Wohnraumstoff bezogene Vordersitze mit Armlehnen. Zur Serienausstattung zählen außerdem Alu-Rahmenfenster, eine 70 Zentimeter breite Aufbautür, die Bedienung per Ein-Schlüssel-System und zwei Heckgaragentüren. Die Liste für das Wohnmobil lässt sich ergänzen, etwa durch die Fahrerhaus-Verdunkelung, die Dachfenster im Wohn-, Schlaf- und Küchenbereich sowie die LED-Beleuchtung.

Die Stehhöhe im Innenraum beträgt stattliche 2,13 Meter

Das serienmäßige Hubbett bietet mit Dachluke und ausreichender Sitzhöhe eine angenehme Schlafstätte. Das hat er: Verarbeitungsmängel im Detail. Zwar handelt es sich beim Testmobil um ein frühes Modell aus der Anlaufphase der Serienproduktion, trotzdem ist es unschön, dass die kleinen Aufkleber, welche die Schraubenköpfe abdecken sollen, sich an manchen Stellen bereits ablösen – Schwachstellen, die uns auch bei unserem Dauertest, einem teilintegrierten Kosmo 212, negativ aufgefallen sind. Zudem ist die Kunststoffblende der Fahrertür schlecht entgratet. Hinzu kommt, dass der Ein- und Ausstieg hier eng und stolperig ist. Positiv fällt ins Gewicht, dass der Kosmo 909 über eine Stehhöhe von stattlichen 2,13 Metern verfügt, auch wenn der Boden nicht durchgängig eben ist. Vor der Dinette sowie vor dem Wasch- und Schlafbereich befindet sich jeweils eine Stufe. Übersichtlich und preislich im Rahmen ist die Liste der Optionen, in deren Mittelpunkt zwei Ausstattungspakete stehen: das Komfort-Paket, mit dem das Testmobil ausgestattet ist (1990 Euro), und das Dolce-Vita-Radio/ Verarbeitungsmängel im Detail. Zwar handelt es sich beim Testmobil um ein frühes Modell aus der Anlaufphase der Serienproduktion, trotzdem ist es unschön, dass die kleinen Aufkleber, welche die Schraubenköpfe abdecken sollen, sich an manchen Stellen bereits ablösen – Schwachstellen, die uns auch bei unserem Dauertest, einem teilintegrierten Kosmo 212, negativ aufgefallen sind. Zudem ist die Kunststoffblende der Fahrertür schlecht entgratet. Hinzu kommt, dass der Ein- und Ausstieg hier eng und stolperig ist. Positiv fällt ins Gewicht, dass der Kosmo 909 über eine Stehhöhe von stattlichen 2,13 Metern verfügt, auch wenn der Boden nicht durchgängig eben ist. Vor der Dinette sowie vor dem Wasch- und Schlafbereich befindet sich jeweils eine Stufe. Übersichtlich und preislich im Rahmen ist die Liste der Optionen, in deren Mittelpunkt zwei Ausstattungspakete stehen: das Komfort-Paket, mit dem das Testmobil ausgestattet ist (1990 Euro), und das Dolce-Vita-Radio/ Navi /TV-Paket (4290 Euro). Ersteres umfasst Fahrerhaus-Klimaanlage, Traktions- und Bergab-Fahrhilfe, Tempomaten, Teppichmatten, einen isolierten Abwassertank und eine Holzeinlage für die Dusche. Letzteres bündelt mit Multimedia-System samt Navi, Radio und Rückfahrkamera, 22-Zoll-LED-TV und Sat-Anlage sowie der Möglichkeit, die Heizung per Smartphone fernzusteuern, zentrale Komfortfunktionen.

Ohne Rückfahrkamera wird das Einparken zum Ratespiel