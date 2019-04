D

aria Radionova steht offenbar auf Bling-Bling. Die aus Russland stammende Modeunternehmerin zeigte bei einem Supercar-Treffen in London am 7. April ihr Kron-Juwel. Es ist schwarz, hat 750 PS und ist überzogen. Unter den Glitzersteinen steckt ein, den die 25-Jährige laut eigener Aussage in über 700 Stunden Arbeit beim Londoner Auto-Veredler " Cars in Cloaks " modellieren ließ. Der glitzernde Supersportwagen (Höchstgeschwindigkeit: 350 km/h) wurde rechtzeitig fertig, um bei dem Supercar-Treffen in der englischen Hauptstadt die Hauptrolle zu spielen.