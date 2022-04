Lexus hat seinen SUV-Bestseller NX neu aufgelegt. Das noble Kompakt-SUV pflegt auch in seiner zweiten Generation einen charakterstarken Auftritt, wurde äußerlich aber nur behutsam angefasst. Doch unter dem Blech ist alles neu und vollständig modernisiert. Davon zeugen zum Beispiel das runderneuerte Infotainment und die zahlreichen neuen Assistenz- und Sicherheitssysteme . Auch die Antriebspalette wurde auf den neuesten Stand gebracht und umfasst jetzt Lexus ‘ ersten Plug-in-Hybriden. In diesem Video nehmen wir uns den Vollhybriden 350h in der dynamischen F Sport-Version vor. Der Test des Plug-in-Hybriden 450h+ F Sport folgt dann in Teil zwei.