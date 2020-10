Licht am Auto: Funktion, Vorschriften und Bußgelder

➤ Welche Lichter gibt es am Auto?

Zu einem der häufigsten Auffälligkeiten bei der Insbesondere ältere Fahrzeuge fallen auf dem Prüfstand jedes Jahr aufs Neue mit defektem Abblendlicht oder kaputten Bremsleuchten auf. Dabei sollten Autofahrer nicht nur in der dunkleren Jahreszeit verstärkt auf die AUTO BILD nennt die wichtigsten Lichter am Auto und erklärt, in welcher Situation welche Beleuchtung eingeschaltet werden muss. Zu einem der häufigsten Auffälligkeiten bei der Hauptuntersuchung gehören Beleuchtungsmängel.Dabei sollten Autofahrer nicht nur in der dunkleren Jahreszeit verstärkt auf die Fahrzeugbeleuchtung achten. Prinzipiell gilt: Je früher das Licht am Fahrzeug eingeschaltet wird, desto besser. Doch nicht jedem ist klar, wann welches Licht eingeschaltet werden sollte.

Diese Lichter gibt es vorne und hinten am Auto (Auszug):

An der Fahrzeugfront:

- Abblendlicht

- Fernlicht

- Standlicht

- Parklicht

- Nebelscheinwerfer

- Blinklicht



Lichter am Heck des Fahrzeuges:

- Bremsleuchte

- Schlussleuchte

- Rückfahrlicht

- Standlicht

- Blinklicht # H4-Lampen-Test 1. Philips Vision +30% Preis: 18,32 Euro*

Gesamturteil: sehr gut 2. Cartechnic Preis: 12,40 Euro*

Gesamturteil: sehr gut 2. Philips Longlife Ecovision Preis: 16,60 Euro

Gesamturteil: sehr gut 2. Philips X-Treme Vision +130% Preis: 34,00 Euro

Gesamturteil: sehr gut 5. Philips White Vision Preis: 31,40 Euro

Gesamturteil: sehr gut 6. Philips Visionplus +60% Preis: 21,40 Euro

Gesamturteil: sehr gut 7. Osram Silverstar 2.0 Preis: 22,40 Euro

Gesamturteil: sehr gut 8. Narva H4 Standard Preis: 8,80 Euro

Gesamturteil: gut 8. Philips Racing Vision +150% Preis: 38,90 Euro

Gesamturteil: gut 10. Unitec Preis: 5,99 Euro

Gesamturteil: gut 11. Osram Night Breaker Laser Preis: 28,10 Euro

Gesamturteil: gut 11. Osram Classic Preis: 9,86 Euro

Gesamturteil: gut 13. Osram Ultra Life Preis: 20,40 Euro

Gesamturteil: gut 14. GE Megalight +130% Preis: 19,90 Euro

Abblendlicht: Das Abblendlicht leuchtet die Fahrbahn aus und gehört zur vorgeschriebenen Fahrzeugbeleuchtung eines Fahrzeugs. Es muss eingeschaltet werden, wenn die Sichtverhältnisse es erfordern – also wenn es dämmert oder bei Dunkelheit. Auch wenn beispielsweise tagsüber die Sicht durch Regen oder Schnee eingeschränkt ist, muss man das Abblendlicht einschalten. Es gibt verschiedene Varianten und Technologien, wie beispielsweise das Halogen-Abblendlicht oder das LED-Abblendlicht. Das Abblendlicht leuchtet die Fahrbahn aus und gehört zur vorgeschriebenen Fahrzeugbeleuchtung eines Fahrzeugs. Es muss eingeschaltet werden, wenn die Sichtverhältnisse es erfordern – also wenn es dämmert oder bei Dunkelheit.Es gibt verschiedene Varianten und Technologien, wie beispielsweise das Halogen-Abblendlicht oder das LED-Abblendlicht. (H4-Lampen im Test)

Fernlicht: Im Vergleich zum Abblendlicht strahlt das Fernlicht weiter und ermöglicht dem Autofahrer so eine bessere Sicht bei Dunkelheit. Es darf nur benutzt werden, wenn vorausfahrende oder entgegenkommende Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden. Eine Verpflichtung, das Fernlicht anzuschalten, gibt es nicht. Das Fernlicht dient nicht nur zur besseren Ausleuchtung der Fahrbahn – es kann auch kurz als Lichtsignal genutzt werden, um beispielsweise andere Verkehrsteilnehmer zu warnen (Lichthupe).

Tagfahrlicht: Wie der Name bereits verrät, nutzt man das Tagfahrlicht am Tag, um besser von anderen Verkehrsteilnehmern gesehen zu werden. Denn anders als das Abblendlicht ist das Tagfahrlicht auf den Gegenverkehr gerichtet und nicht auf die Fahrbahn. Das Tagfahrlicht leuchtet nur vorne und ist nicht in jedem Auto vorhanden. In Europa dürfen seit 2011 nur noch Autos hergestellt oder neu zugelassen werden, die ein Tagfahrlicht besitzen. Wie der Name bereits verrät, nutzt man das Tagfahrlicht am Tag, um besser von anderen Verkehrsteilnehmern gesehen zu werden. Denn anders als das Abblendlicht ist das Tagfahrlicht auf den Gegenverkehr gerichtet und nicht auf die Fahrbahn.In Europa dürfen seit 2011 nur noch Autos hergestellt oder neu zugelassen werden, die ein Tagfahrlicht besitzen.

Nebelscheinwerfer: Anders als der Name es vermuten lässt, dürfen Nebelscheinwerfer auch bei starkem Regen eingeschaltet werden. Denn Nebelscheinwerfer können auch bei erheblicher Sichtbehinderung wie beispielsweise durch Nebel oder Schneefall am Tag oder in der Nacht benutzt werden, um die Sichtweite zu erhöhen. Sie strahlen weißes oder hellgelbes Licht aus und dürfen zusammen mit dem Stand- und/oder dem Abblendlicht leuchten.

Nebelschlussleuchte: Die Nebelschlussleuchte befindet sich hinten am Fahrzeug und strahlt rotes Licht aus. Dieses Licht ist stärker als bei einer normalen Schlussleuchte und soll Auffahrunfällen vorbeugen. Verwendet werden muss die Nebelschlussleuchte dann, wenn die Sicht durch dichten Nebel weniger als 50 Meter beträgt. Zur Orientierung: Das ist in Deutschland der Abstand der Leitpfosten am Rand von Autobahnen. Die Nebelschlussleuchte ist ausschließlich für Nebel konzipiert und darf in keiner anderen Situation eingeschaltet werden. Wichtig: Ist die Nebelschlussleuchte an, darf maximal mit Tempo 50 gefahren werden!

Warnblinklicht: Laut : Laut Straßenverkehrsordnung darf das Warnblinklicht nur eingeschaltet werden, wenn ein Fahrzeug liegen geblieben ist oder abgeschleppt wird. Beim Abschleppen müssen beide Fahrzeuge den Warnblinker einschalten. Der Warnblinker darf aber auch genutzt werden, wenn man andere Verkehrsteilnehmer vor einer Gefahr warnen will, beispielsweise bei einem nahenden Stauende.

Standlicht: Zur Beleuchtung eines haltenden Fahrzeuges gibt es das Standlicht, auch Begrenzungslicht genannt. Außerhalb geschlossener Ortschaften sollte nach Möglichkeit das Standlicht – welches viel schwächer ist als das Abblendlicht – eingeschaltet werden, wenn beispielsweise die Straßenbeleuchtung fehlt. Beim Parken und Halten innerhalb geschlossener Ortschaften reicht das Parklicht. Anders als beim Tagfahrlicht wird beim Standlicht auch die Fahrzeugrückseite kenntlich gemacht.

Parklicht: Hält ein Fahrzeug innerhalb einer Ortschaft, wo es schlecht beleuchtet ist oder nicht gut gesehen wird, muss es durch das Einschalten des Parklichts für andere Verkehrsteilnehmer sichtbar gemacht werden. Das Parklicht wird entweder über den Blinkerhebel oder über einen Extraschalter eingeschaltet und leuchtet jeweils nur an einer Seite des Autos.

Bremsleuchte: Die Bremsleuchten befinden sich hinten am Fahrzeug und leuchten rot auf, sobald die Bremse betätigt wird. Dadurch sehen andere Verkehrsteilnehmer, dass man bremst. Fahrzeuge wie auch Anhänger müssen laut der Straßenverkehrsordnung mit zwei Bremsleuchten ausgestattet sein.

Rückfahrscheinwerfer: Durch die Rückfahrscheinwerfer sehen andere Verkehrsteilnehmer, dass man mit dem Auto zurücksetzen will. Sie leuchten automatisch, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist. Manuell lassen sie sich nicht einschalten.

Blinker: Der Blinker, auch Fahrtrichtungsanzeiger genannt, befindet sich rechts und links am Auto und zeigt eine Änderung der Fahrtrichtung an.

Umrissleuchten: Umrissleuchten müssen an Fahrzeugen angebracht sein, die breiter als 2,10 Meter sind. Dazu gehören beispielsweise Transporter oder Fahrzeuge unter 1,80 Meter Breite dürfen nicht mit Umrissleuchten ausgestattet sein. Umrissleuchten müssen an Fahrzeugen angebracht sein, die breiter als 2,10 Meter sind. Dazu gehören beispielsweise Transporter oder Wohnmobile . Ist ein Fahrzeug zwischen 1,80 bis 2,10 Meter breit, kann es Umrissleuchten haben, verpflichtend ist dies jedoch nicht.

Diese Strafen drohen bei unsachgemäßer Nutzung der Beleuchtung

Gefährdet er damit einen anderen Verkehrsteilnehmer, sind es 15 Euro. Missbraucht man die Warnblinkanlage oder die Lichthupe, können einem fünf Euro in Rechnung gestellt werden. Die Bußgelder und Strafen für die nicht rechtmäßige Nutzung von Beleuchtung und Warnzeichen sind vergleichsweise niedrig. Hier einige Beispiele: Wer trotz ausreichender Beleuchtung mit Fernlicht unterwegs ist, kann ein Bußgeld von zehn Euro bekommen.Missbraucht man die Warnblinkanlage oder die Lichthupe, können einem fünf Euro in Rechnung gestellt werden.

