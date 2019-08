Luftmassenmesser (LMM): Defekte, Symptome und Kosten

D er Luftmassenmesser ist ein relativ kleines Bauteil mit einer großen Bedeutung für das

Motormanagement. Denn nahezu alle modernen Otto- und Dieselmotoren berechnen mit Hilfe des Luftmassenmessers die optimale Kraftstoffzugabe. Welche Funktion er hat, wie er arbeitet, an welchen Symptomen man einen Defekt erkennt und wie teuer eine Reparatur ist, haben wir zusammengefasst.

Funktion des Luftmassenmessers

Werkstattsuche Ein Service von Finden Sie die passende Werkstatt 2 Jahre Gewährleistung

Finanzierung ohne Aufpreis

TÜV-zertifiziert Serviceleistung Bitte wählen Austausch Dieselpartikelfilter Austausch Getriebe Austausch Motor Austausch Motor gebraucht Austausch Steuerkette Austausch Turbolader Austausch Zahnriemen Bremsenservice Folierung Getriebereparatur Getriebespülung Inspektion nach Herstellervorgaben Kostenlose Problemdiagnose Klimaanlagenwartung Kupplungsreparatur Lichtcheck Motor Reparatur Motorinstandsetzung Motoröl und Filter Nachrüstung Dieselpartikelfilter Reinigung Dieselpartikelfilter Scheibentönung Sicherheitscheck Zylinderkopfdichtung Automarke Bitte wählen Abarth Alfa Romeo Alpina Alpine Aston Martin Audi Bentley BMW Bugatti Cadillac Chevrolet Chrysler Citroén Dacia Daihatsu Daimler Dodge Ferrari Fiat Ford Honda Hummer Hyundai Isuzu Iveco Jaguar Jeep Kia Lada Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lotus Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Roll-Royce Rover Saab Seat Skoda Smart Subaru Suzuki Tesla Toyota Trabant Triumph Vauxhall Volkswagen Volvo Wartburg PLZ/Ort Der Luftmassenmesser, auch Luftmassensensor genannt, gehört zum Ansaugsystem des Motors und sitzt sowohl beim Benzin- als auch beim Dieselmotor zwischen dem Luftfilterkasten und der Drosselklappe. Um ihn mittig im Ansaugrohr zu positionieren, ist er an einem circa 50 Millimeter langen Arm befestigt. Über einen Einbaustecker ist der sogenannte Durchflusssensor mit dem Motorsteuergerät verbunden. Damit keine Nebenluft in das Ansaugrohr gelangt, wird eine kleine Dichtung verbaut. Neben der Luftmasse bestimmt der Luftmassenmesser die Temperatur und den Druck der angesaugten Luft. Aus den ermittelten Werten errechnet das Steuergerät dann die Menge des einzuspritzenden Kraftstoffes und den Zündzeitpunkt. Bei Dieselmotoren beeinflusst der Luftmassenmesser zusätzlich auch die Abgasrückführung.

Symptome eines defekten Luftmassenmessers

Leistungsverlust, unrundem Motorlauf und schwankendem Standgas, über Fehlzündungen, bis hin zu schlechten Abgaswerten inklusive schwarzer Rauchentwicklung. Allerdings können diese und ähnliche Symptome auch andere Ursachen haben, wie etwa einen Defekt des Turboladers oder der Zündanlage. Ein eindeutiger Indikator sind diese Anzeichen daher nicht.



Unter Umständen schaltet der Motor bei einem defekten oder einem stark verschmutzten Luftmassenmesser ins Notlaufprogramm. Der Motor arbeitet dann – um sich zu schützen und noch möglichst akzeptable Abgaswerte zu halten – nach vordefinierten Werten, allerdings mit spürbar gedrosselter Leistung. Dazu leuchtet die Motorkontrollleuchte auf, im Fehlerspeicher wird eine entsprechende Meldung hinterlegt. Alles zur Reparatur und Technik Der Luftmassenmesser ist nicht nur für die Leistungsentfaltung wichtig, sondern auch für einen möglichst geringen Schadstoffausstoß. Ist der Sensor defekt oder verschmutzt, liefert er keine korrekten Messwerte an das Steuergerät. Die Folge: Die optimale Kraftstoffmenge kann nicht mehr berechnet werden. Dadurch kann es passieren, dass entweder zu wenig oder zu viel Kraftstoff in die Brennräume oder den Ansaugtrakt des Motors eingespritzt wird. Der Motor läuft also zu "fett" oder zu "mager". Die Symptome reichen von. Allerdings können diese und ähnliche Symptome auch andere Ursachen haben, wie etwa einen Defekt des Turboladers oder der Zündanlage. Ein eindeutiger Indikator sind diese Anzeichen daher nicht.Unter Umständen schaltet der Motor bei einem defekten oder einem stark verschmutzten Luftmassenmesser ins Notlaufprogramm. Der Motor arbeitet dann – um sich zu schützen und noch möglichst akzeptable Abgaswerte zu halten – nach vordefinierten Werten, allerdings mit spürbar gedrosselter Leistung. Dazu leuchtet die Motorkontrollleuchte auf, im Fehlerspeicher wird eine entsprechende Meldung hinterlegt.

Ursachen für Defekte am Luftmassenmesser

Nicht nur der übliche Verschleiß führt zum Ausfall des Luftmassenmessers. merklichen Leistungsverlust und einer hohen Laufleistung sollte ein defekter Luftmassenmesser durchaus in Betracht gezogen werden. Allerdings kann es auch schon früher zu einem Defekt des Luftmassenmessers kommen. Bei schneller Fahrt unter Starkregen kann gelegentlich Wasser durch den Luftfilter treten, was die Funktion des Luftmassenmessers stark beeinträchtigen kann. Durch Zurückströmen von Öldämpfen aus der Kurbelgehäuseentlüftung nach dem Abstellen des Motors kann der Luftmassenmesser ebenfalls beschädigt werden. Darüber hinaus können Undichtigkeiten im Ansaugtrakt den Luftmassenmesser mit Sand oder sonstigen Partikeln außer Gefecht setzen. Der Luftmassenmesser ist ein Verschleißteil. Mit zunehmender Laufleistung kann es vorkommen, dass immer ungenauere Werte an die Motorsteuerung gesendet werden. Bei einemsollte ein defekter Luftmassenmesser durchaus in Betracht gezogen werden. Allerdings kann es auch schon früher zu einem Defekt des Luftmassenmessers kommen. Bei schneller Fahrt unter Starkregen kann gelegentlich Wasser durch den Luftfilter treten, was die Funktion des Luftmassenmessers stark beeinträchtigen kann. Durch Zurückströmen von Öldämpfen aus der Kurbelgehäuseentlüftung nach dem Abstellen des Motors kann der Luftmassenmesser ebenfalls beschädigt werden. Darüber hinaus können Undichtigkeiten im Ansaugtrakt den Luftmassenmesser mit Sand oder sonstigen Partikeln außer Gefecht setzen.

Prüfen des Luftmassenmessers

Relativ verlässlich ist das Auslesen des Fehlerspeichers per Diagnosegerät . Allerdings kann es auch vorkommen, dass im Fehlerspeicher kein Eintrag vorhanden ist. So bleibt der Werkstatt im Zweifel nichts anderes übrig, als den Luftmassenmesser auf Verdacht zu tauschen. Das sollte allerdings nur nach einer ausgiebigen Analyse geschehen. Ist der Luftmassenmesser nämlich nicht für die Symptome verantwortlich, muss der Kunde trotzdem für das Neuteil aufkommen.

Luftmassenmesser reinigen

In einigen Fällen kann die Reinigung des Luftmassenmessers dabei helfen, dass der Sensor wieder die richtigen Werte misst. Allerdings ist hier Vorsicht geboten, da die Sensorteile sehr empfindlich auf Berührung reagieren. Sofern keine Motorabdeckung vorhanden ist, ist der Luftmassenmesser direkt hinter dem Luftfilter im Ansaugtrakt zu finden. Modernere Luftmassenmesser sind mit Torx-Schrauben befestigt. Bei älteren Modellen dagegen wird der Sensor über Kreuzschrauben oder einfach über eine Steckverbindung im Gehäuse gehalten. Um den Sensor zu reinigen, wird er mit einem Luftmassensensor-Reiniger eingesprüht. Nachdem alle Teile getrocknet sind, wird der Luftmassenmesser wieder eingebaut. In diesem Zusammenhang lohnt sich ein Blick auf den Zustand des Luftfilters, um ihn gegebenenfalls zu erneuern. Luftfilterkasten und Rohre sollte bei dieser Gelegenheit ebenfalls gereinigt werden.

Reparatur und Kosten