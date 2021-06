Kabellose Ladestationen erleichtern schon länger den Alltag mit dem Smartphone. Das gleiche gilt für Handy-Ständer und -Kfz-Halterungen. Letztere kommen aber längst nicht mehr nur im Auto zum Einsatz, sondern auch immer öfter zu Hause und im Büro. Beide Gadgets miteinander zu kombinieren war daher die logische Schlussfolgerung für ESR, die mit den HaloLock-Systemen noch mal ein ganz neues Level an Bedienkomfort geschaffen haben. Das Gute: Auch Apple setzt MagSafe weiterhin zuverlässig für die aktuellen Modelle iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max und 12 Mini ein. Vereinfacht gesagt, sorgt der Magnetring in der Rückseite der Apple-Smartphones sowie in den Ladegeräten für einen überaus stabilen Halt beim Laden. Dies gilt auch für die Nutzung von HaloLock, bei dem das iPhone – selbst in vertikaler Position – immer sicher dort bleibt, wo es soll, wobei das Gerät gleichzeitig aufgeladen wird. Die Idee ist einfach wie brilliant und verbessert auch den Nutzungskomfort!

Power in a Snap: Magnethalterung und Ladegerät kombiniert

Für Nutzer eines Apple iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max und 12 Mini bietet ESR kompatibles MagSafe-Zubehör, für die der Hersteller bisherige Funktionen und Einsatzmöglichkeiten clever weitergedacht hat. Das Ergebnis: die HaloLock-Reihe. Unter dem anschaulichen Motto "Power in a Snap" erlangt das ESR HaloLock-System innovative Fähigkeiten, indem es auf neue Orte angepasst wird und den Nutzern so noch mehr Möglichkeiten bietet.

HaloLock Autoladegerät: MagSafe auf die Straße gebracht



Das HaloLock Autoladegerät von ESR passt in nahezu jedes Auto. Dank des Kugelgelenks kann das Display vom Hoch- ins Querformat gedreht werden. ©ESR Gear



Dank des leichtgängigen Kugelgelenks kann man das Display außerdem vom Hoch- ins Querformat drehen, je nachdem, wie es bei der Fahrt gerade am angenehmsten ist. Der Betrachtungswinkel ist ebenfalls nahezu frei einstellbar. Und ganz nebenbei muss man sich keine Gedanken um den Akku des iPhones machen, denn dieser wird zeitgleich magnetisch geladen. Dank des leichtgängigen Kugelgelenks kann man das Display außerdem vom Hoch- ins Querformat drehen, je nachdem, wie es bei der Fahrt gerade am angenehmsten ist. Der Betrachtungswinkel ist ebenfalls nahezu frei einstellbar. Und ganz nebenbei muss man sich keine Gedanken um den Akku des iPhones machen, denn dieser wird zeitgleich magnetisch geladen.

HaloLock Ständerladegerät: Vom Pad zum Ständer



Es passt in jede Hosentasche und kommt bei Bedarf trotzdem als vollwertiger iPhone-Ständer zum Einsatz: Die Rede ist vom HaloLock Ständerladegerät im superschlanken Design. Das smarte Gerät kann entweder flach auf den Tisch oder zum Beispiel eine Kommode gelegt und wie ein klassisches, kabelloses Ladegerät genutzt werden. Oder man stellt es mit dem integrierten Klappständer so auf, dass man bequem auf den Bildschirm des Handys schauen kann – und das sogar in verschiedenen Blickwinkeln. Dank der Magnethalterung bleibt das iPhone auch beim HaloLock Ständerladeggerät sicher in Position und wird geladen. Das 1,5 Meter lange USB-C-Ladekabel ist abnehmbar und ermöglich so den komfortablen Transport des Ladegeräts. Ein weiteres Highlight: Da es aus Aluminium und Hartglas gefertigt wird, ist es nicht nur robust, sondern gleichzeitig sehr stilvoll.

HaloLock Schreibtischladegerät: Flexibler Ständer fürs Büro



Videocalls per Zoom oder Skype, YouTube oder Netflix streamen, durch die Fotos vom letzten Urlaub oder eine wichtige Geschäftspräsentation wischen – mit einem Ständer, der sich auf die eigene Körpergröße und -haltung anpassen lässt, funktioniert das besonders bequem. Das HaloLock Schreibtischladegerät mit seinen vier robusten Gelenken bringt das iPhone näher an die Augen, wodurch die Benutzung des iPhone deutlich ergonomischer wird. Leistungsstarke Magnete halten das Handy auch bei dieser Variante an Ort und Stelle, selbst wenn man auf dem Touchscreen tippt. Auch hier fließt nebenbei der Strom und der Akku des Smartphones wird geladen. Dank des magnetischen Rings kann das Display abermals in jede Richtung gedreht werden: Hochformat, Querformat und alles dazwischen.



HaloLock Hüllen: MagSafe nutzen, iPhone schützen



Doch ESR bietet noch weiteres Zubehör für die MagSafe-Nutzung: So gibt es etwa die MagSafe-zertifizierten iPhone-12-Hüllen:



● Die Cloud-Serie aus stoßabsorbierendem Silikon und mit robustem Polycarbonat-Kern, der vor Stürzen schützt und in in verschiedenen Farben erhältlich ist,

● Die Sidekick-Serie in transparentem Look mit stoßfestem Rahmen und einer Rückseite aus Acryl sowie

● Die edle Metro-Serie aus veganem Leder und mit besonders stoßfesten, luftgepolsterten Ecken.



Fazit

Die HaloLock-Systeme von ESR sind durchdacht, sehen schick aus und sind eine deutliche Erleichterung bei der Befestigung und dem Laden des Smartphones. ESR entwickelt MagSafe kompatible Produkte, die eine bessere Funktionalität bieten und gleichzeitig Ihren Geldbeutel respektieren.