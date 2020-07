Marken-Check Kia: alle Modelle aus dem TÃœV-Report 2020

E

rst Fahrräder, Motorräder , dann Mini-Laster und schließlich Pkw: Klein angefangen, ist Kia mittlerweile zu einem sogenannten Global Player herangewachsen.Mittlerweile werden die Fahrzeuge eigens für den europäischen Markt entwickelt und überzeugen mit gelungenen Proportionen und guten Materialien. Ein schönes Auto allein ist jedoch noch kein Kaufargument.Ein entscheidendes Kaufargument für einen Kia ist die lange Garantie . Geben deutsche Autobauer in der Regel zwei Jahre Garantie auf Neuwagen, steht der südkoreanische Hersteller bis zu sieben Jahre für Mängel ein. Wer also einen jungen Kia aus Vorbesitz kauft, der profitiert noch von der langen Garantie, die auf den neuen Besitzer übergeht. Da die Garantie jedoch nicht für vom TÜV beanstandete Verschleißteile gilt, sollte man auch einen gebrauchten Kia gut inspizieren: Der Kia Ceed etwa fiel in der bis 2018 gebaute Generation "JD" sowie als "ED" (2007 bis 2012) mit defekter Beleuchtungseinheit oder problematischen Bremsscheiben auf.