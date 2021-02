Bauzeit: 2012 bis 2017

Motoren: 150 PS (2.2 D) bis 192 PS (2.5 G)

Preis: ab 8500 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2012): 5 Sterne

Leichter als die meisten seiner SUV-Konkurrenten. Mit einem Leergewicht ab 1400 Kilogramm (je nach Version) wiegt er für ein Auto dieser Dimension recht wenig; das macht ihn zum Kurvenkratzer und hilft, den Verbrauch zu senken. Dabei ist der CX-5 mit 4,56 Meter Länge etwa so groß wie ein VW Tiguan . Die 1,84 Meter Breite machen sich im Innenraum bemerkbar, vier Personen finden entspannt Platz und können bis zu 460 Liter Gepäck einladen; bei umgelegter Rückbank passen bis zu 1490 Liter hinein.Mazda-typisch: die ordentliche Verarbeitung.Der Komfort ist mäßig, das Fahrwerk macht auf straff, kleine Unebenheiten gibt es an die Insassen weiter., den turbolosen Benzinern hingegen mangelt es an Drehmoment, um als souverän gelten zu können. Die schwächeren Ausführungen beider Gattungen lassen sich mit Vorderradantrieb ordern, ansonsten ist Allrad imobligatorisch. Eine gut abgestimmte Sechsstufenautomatik gibt es für alle Motorisierungen.

Recht wenig. Etwa ein paar abgerutschte Turbolader-Druckschläuche. Der ADAC meldet leere Batterien, zählt denaber zu den zuverlässigsten SUVs.mögliche Korrosion an den Gasfedern der Heckklappe; einige Dieselmodelle mussten wegen falsch befestigter Injektoren in die Werkstatt.

Große Überraschung: Beim Thema Licht schlagen sich die jüngeren Autos, relativ betrachtet, schlechter als die alten.Diese Mängel sind jedoch meist schnell und kostengünstig zu beheben. An der Funktion der Blinker haben die Prüfer wenig auszusetzen.Hier erhält der eigentlich guteseinen größten Dämpfer: Ausgerechnet jüngere Baujahre fallen bei der ersten HU mit der Bremse auf.– das gibt rote Balken in der Statistik. Ältere Modelle schneiden da besser ab. Leitungen, Schläuche und Feststellbremse sind insgesamt unauffällig.Alles im grünen Bereich. Kaum Ölverlust an Motor und Getriebe, die Abgasuntersuchung ist kein Thema, und der Auspuff hält. ( Mehr zum Mazda CX-5: alle Generationen, News und Videos Das recht niedrige Gewicht hilft dem Mazda, viele Teile werden weniger belastet als bei anderen SUVs. So genießt derzu RechtMängel an Bremsen und Beleuchtung der jüngeren Modelle sind dunkle Flecken auf seiner ansonsten weißen Weste. Ein Tipp bleibt der CX-5 dennoch.