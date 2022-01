Bei der Präsentation des Mazda CX-50 , der nur in den USA angeboten wird, wurden bereits die nächsten SUVs der Marke angekündigt – CX-60 und CX-80. Als nächste Baureihe dürfte wohl der Kleinere der beiden vorgestellt werden, denn. Das hat der AUTO BILD-Illustrator zum Anlass genommen, ein Rendering des neuen Mazda-SUVs anzufertigen.

Optisch dürfte sich der CX-60 an seinem US-amerikanischen Bruder CX-50 orientieren. Er wird aber wohl die elegantere Version mit weniger Offroad-Elementen – dafür mit mehr Chrom und auch etwas schmaler.Die Scheinwerfer sind optisch mit ihm verbunden. Dieser Effekt entsteht dank eines LED-Bands zwischen Hauptscheinwerfern und Grill.

Auf unserer Zeichnung trägt der CX-60 eine recht aggressive Schürze mit großen seitlichen Lufteinlässen und einem mittleren Lüftungsschlitz, der ein wenig an ein leicht geöffnetes Maul erinnert. Es ist aber nicht unwahrscheinlich, dass die Basis etwas entschärft daherkommt. Die Form mit der langen Haube und dem leicht abfallenden Dach, aber auch die Fensterlinie erinnern an den 2021 gelifteten CX-5 . Sein Bruder in spe ist aber etwas größer.