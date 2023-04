Sich mal einen großen Schluck aus der Pulle gönnen – genau das darf der neue CX-60 mit Dieselmotor nicht. Denn: 3,3 Liter Hubraum und sechs Zylinder in Reihe, da schlackern Autofans zwar die Ohren. Aber unzeitgemäß soll das große SUV natürlich trotzdem nicht wirken.

Der Allrad CX-60 ist stärker als der Hecktriebler



Ergebnis: Der Unterschied ist zwar einzig bedingt durch die Steuerelektronik, alle Motorteile sind also gleich. Aber der Allrad-CX-60 bietet nicht nur mehr Wumms von untenraus, sondern ist auch spürbar drehfreudiger. Seine Achtstufenautomatik geht darauf ein, indem sie unter Volllast erst bei 4750 Umdrehungen hochschaltet – nicht wie im kleinen Bruder bei ca. 4300 Umdrehungen.

Am Fahrwerk arbeitet Mazda noch

Das weiche, teilweise zittrige und im Grenzbereich zu stark auskeilende Fahrwerk hatten wir früh beim Dritten im Bunde, dem Plug-in-Hybrid, bemängelt (AUTO BILD 38/22), da sind die Japaner nach wie vor dran. Wenn wir uns noch etwas wünschen dürften: Es wäre ein Ausschaltknopf für die künstliche Soundkulisse, die bei starker Beschleunigung zu aufdringlich in den Innenraum dröhnt. Ist ein Sechsender, hat der doch gar nicht nötig, so angenehm säuselt er unter Teillast.

Das Platz-Leistungs-Verhältnis stimmt



Das Cockpit wirkt modisch, aber nicht zu verspielt. Kritikwürdig bleiben die kurzen Beinauflagen in beiden Sitzreihen. Und wer an einem Kreisverkehr hängen bleibt, den bimmelt immer mal wieder der Warner für Kreuzungsverkehr an – nachdem jener bereits lange passiert hat.