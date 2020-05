Mazda MX-5: Gebrauchtwagen-Test

W ie schön anders Auto fahren sein kann, lässt sich wohl am einfachsten im MX-5 auf den Markt kam. Bis in die 2000er noch abschätzig als Friseusen-Porsche am Stammtisch durch den Kakao gezogen, fuhren inzwischen die meisten Pöbler wohl irgendwann selbst mal mit einem MX-5 durch einen lauen Sommerabend. Wer danach nicht begeistert aussteigt, fährt wohl lieber mit Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Mazda MX-5 ie schön anders Auto fahren sein kann, lässt sich wohl am einfachsten im Mazda MX-5 erleben. Seit 2015 gibt es die vierte Auflage des feinen Nippon-Roadsters. Auf den ersten Blick bricht die aggressiv gestylte Generation ND zwar etwas mit der typischen Formensprache des MX-5 , doch nach dem Reinsetzen spürt jeder MX-5-Fan nach nur wenigen Metern, dass sich die Japaner absolut treu geblieben sind. Der Cocktail aus tiefem Schwerpunkt, wenig Masse, knackiger Schaltung und Hinterradantrieb schmeckt so bekömmlich wie eh und je. Also seit 31 Jahren, als die erste Generation (NA) desauf den Markt kam. Bis in die 2000er noch abschätzig als Friseusen-Porsche am Stammtisch durch den Kakao gezogen, fuhren inzwischen die meisten Pöbler wohl irgendwann selbst mal mit einemdurch einen lauen Sommerabend. Wer danach nicht begeistert aussteigt, fährt wohl lieber mit Bus oder U-Bahn, wenn die Sonne scheint.

Getriebe der 1. und 2. Serie machen Probleme

Fällt das Schalten zwischen dem zweiten und dritten oder dem dritten und vierten Gang schwer, drohen Defekte. Technische Daten Motor Vierzylinder/vorn längs Ventile/Nockenwellen 4/2 Hubraum 1496 cm³ Leistung 96 kW (131 PS) bei 7000/min Drehmoment 150 Nm bei 4800/min Höchstgeschw. 204 km/h 0–100 km/h 8,1 s Tank/Kraftstoff 45 l/Super Getriebe/Antrieb Sechsgang man./Hinterrad Länge/Breite/Höhe 3915/1735/1225 mm Kofferraumvolumen 130 l Leergewicht/Zuladung 1006/209 kg Für Schlechtwetterstimmung sorgte bei den vorangegangenen MX-5-Generationen oftmals der Rost . Für ein finales Urteil, wie rostanfällig der ND nun ist, wäre es nach nur fünf Jahren noch zu früh. Doch es scheint, als hätten sie die braune Pest bei Mazda unter Kontrolle bekommen. Jan Spies, MX-5-Kenner und Inhaber von SPS Motorsport in Altendiez (Rheinland-Pfalz), hat in seiner Werkstatt noch kein Exemplar mit einem Gammelproblem zu Gesicht bekommen. Der Tuner und Rennfahrer meint: Die einzige gravierende Schwachstelle des ND sind die ersten beiden Getriebe-Generationen. "Zwischen 30 und 40 Getriebeschäden haben wir schon repariert", sagt Spies. Der Tausch dauert fünf Stunden. Ob ein Gebrauchter ein Problem-Getriebe hat, lässt sich am besten bei einer Probefahrt herausfinden.

Schief stehendes Lenkrad muss nicht auf Unfall hindeuten