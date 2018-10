D

iewird voraussichtlichauf derpräsentiert und kommtauf den Markt. Jetzt zeigt Mazda seinen Kompakten erstmals in einem Teaservideo. In dem Youtube-Clip ist die Seite des Mazda3 kurz zu erkennen, auch einen Blick auf die C-Säule und die Rückleuchte wird von der Seite gewährt.Wie der Mazda3 aussehen könnte, zeigte dieauf der Tokyo Motor Show 2017 : Der 3er wird glattflächig und in der markentypischengestaltet. Die Front ist aggressiv, kommt mit großem Kühlergrill und schmalen Scheinwerferschlitzen. Die Seitenlinie ähnelt dem aktuellen Modell, allerdings wird auf unnötige Sicken und Kanten verzichtet. Das KAI-Concept hat ein großes, zweigeteiltes Panoramadach, das wahrscheinlich auch der Mazda3 übernimmt. Die großen Räder und die winzigen Rückspiegel werden es dagegen wahrscheinlich nicht in die Serie schaffen. Das gilt auch für die nur angedeuteten Türgriffe.