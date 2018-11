Auf der(30. November bis 9. Dezember) präsentiert Mazda den neuen Mazda3 als Schrägheck und als Limousine. Für Mazda war der Kompakte bislang ein echter Verkaufsschlager: Nach eigenen Angaben verkauften die Japaner seit der Markteinführung im Jahr 2003 mehr als sechs Millionen Exemplare. Grund genug, bei der vierten Generation nicht allzu viel an der Seele des Mazda3 zu verändern, sondern lediglich die Designsprache zu verfeinern. Das Außendesign orientiert sich an der 2017 auf der Tokyo Motor Show gezeigten Studie "KAI Concept". An der Front dominiert ein großer Kühlergrill das Erscheinungsbild des neuen Mazda3. Die Chromzierspange fällt filigraner aus als beim Vorgänger. Die Scheinwerfer sind schmaler und aufs Wesentliche reduziert. Der Stoßfänger wirkt glatter und erhält nun kleinere Lufteinlässe. Auch im Profil haben die Japaner das Design modifiziert: Der Radkasten ist weniger wuchtig modelliert, überflüssige Kanten sucht man vergeblich. Beim Schrägheck springt die massive C-Säule ins Auge, die Fenster scheinen dagegen sehr klein. Die Limousine bietet hier eine größere Fensterfläche, die C-Säule ist deutlich schmaler. Das Heck fällt bei beiden Varianten flach ab. Die Rückleuchten sind filigran gezeichnet und tragen runde Leuchtelemente.