Der Mazda6 macht auf Schönling. Vielleicht zeigen ihn seine Halter deshalb gern und fahren überdurchschnittlich viel. So findet der TÜV hier und da mehr, als er sollte. Die wichtigsten Infos für Gebrauchtwagenkäufer aus dem AUTO BILD TÜV-Report

Bauzeit: 2012 bis 2018

Motoren: 145 PS (2.0) bis 195 PS (2.5)

Preis: ab 7900 Euro

Insassensicherheit (Euro-NCAP-Crashtest 2013): 5 Sterne

Das kann er: Der Mazda6 will sportlich sein. Die Benziner (ohne Turbolader) leben von hohen Drehzahlen, die niedrig verdichteten Diesel gefallen mit einem kernigen, nicht zu aufdringlichen Klang. Das eher straffe Fahrwerk passt gut zur exakten Handschaltung, die indifferente Lenkung erstickt jeden Sportsgeist im Ansatz. Die Ausstattung mit Assistenzsystemen ist durchaus modern. Trotz des dynamischen Designs stimmt das Platzangebot: Auf der Rückbank sitzt man standesgemäß entspannt, der Kofferraum hat praktisches Packesel-Format.

(Noch) nicht TÜV-relevant, aber Rost kann vorkommen an Ecken und Falzen am Unterboden. Die Motoren halten trotz komplexer Technik durch, selten gehen Diesel- Nockenwellen kaputt. Ein Rückruf 2017 betraf funktionsunfähige Feststellbremsen; 2018 sorgte die fehlerhafte Ansteuerung der Einlassschließklappe dafür, dass der Motor ausgehen konnte.

Bauzeit: 2008 bis 2012

Motoren: 120 PS (1.8) bis 185 PS (2.2 CD)

Preis: ab 3000 Euro

Insassensicherheit (Euro-NCAP-Crashtest 2009): 5 Sterne

Das kann er: Weniger als der Nachfolger. Mit dem Zweiliter-Benziner mit 147 oder 155 PS geht es zwar emsig voran, der kleine Basismotor liefert dagegen nur Butterbrot. Die Schaltung arbeitet perfekt, das Fahrwerk macht auf sportlich, ist aber vor allem knüppelhart. Die elektrische Servolenkung gibt herzlich wenig Gefühl für die Straße.

Mazda6

In Sachen Achsaufhängung gehen oder besser fahren der alte und neuegetrennte Wege: Während der neue Typ unter dem Klassenschnitt bleibt, liegt die Quote des Vorgängers weit darüber. Keine Probleme machen bei beiden die Antriebswellen . Federn und Dämpfer sowie Lenkanlage und -gelenke geben keinen Anlass zur Sorge. Und Rost wird so gut wie gar nicht beanstandet.