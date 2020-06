"Irgendwie hat es der Fahrer nicht geschafft, diesen Wagen in einer 65er-Zone auf der geraden Strecke zu halten." Mit diesem hämischen Tweet sorgte die britische Polizeieinheit der Surrey und Sussex Roads auf Twitter für großen Wirbel.Ein Foto zeigt das spektakuläre Malheur: im Vordergrund das zerstörte Auto, im Hintergrund der Unfallpilot und seine Begleitung, die verständlicherweise etwas mürrisch dreinblickt.Bis jetzt ist nicht bekannt, warum der 570 PS starke Sportwagen von der geraden Straße abgekommen ist.Im Netz wird spekuliert, ob die Begleitung des Fahrers diesen abgelenkt habe. Zudem wird sich – wie so oft bei Supercar-Crashs – über die vermeintliche Unfähigkeit des Fahrers amüsiert, der es nicht mal bei 40 mph (rund 65 km/h) geschafft habe, ein Fahrzeug auf der Fahrbahn zu halten.

Ein Nutzer fragte kritisch: "Warum sind Eure Tweets so sarkastisch?" Da sah dann auch die Polizei ein, dass der Tweet unglücklich formuliert war: Den Tweet könne man tatsächlich als spöttisch interpretieren, was bei der Ermittlungslage nicht unbedingt fair gegenüber den Unfallopfern wäre. Gegenüber der "Daily Mail" ruderte Chefinspektor Michael Hooder zurück:Mit dem Twitter-Beitrag habe man nur versucht, die Leute auf die Gefahren des Straßenverkehrs hinzuweisen und gleichzeitig innovativ im Bereich der sozialen Medien zu sein. Die Ermittlungen zu dem kuriosen Crash dauern weiter an.