D

Parken mit PayByPhone

er Fortschritt bei derist gewaltig. Bestes Beispiel ist der neue. Der Kompakte schafft ohne gro├če Probleme rund 75 Kilometer rein elektrisch. Als. Unser rund sechs Jahre alter BMW i3 im Dauertest schafft an schlechten Tagen weniger als 90 Kilometer, bevor er wieder an die Steckdose muss. Als Elektroauto. Und auch sonst pr├Ąsentiert sich dieschon heute als Auto von morgen.Wer den Vorg├Ąnger kennt, reibt sich hier und dort verwundert die Augen. Im Prinzip ist die A-Klasse sowie bisher, aber. Imk├Ânnen endlich nicht nur Kinder sitzen. Und der(345 Liter, minus 65 Liter gegen├╝ber den reinen Verbrennern) l├Ąsst sich wegen derendlich vern├╝nftig beladen. Dazu kommt das, das sich entweder mit der"Hey Mercedes" steuern l├Ąsst ÔÇô oder in ├╝bersichtlichen Men├╝s per Touchscreen , per Touchfl├Ąche auf dem Mitteltunnel oder mit den nerv├Âsen Lenkradtasten. Da ist f├╝r jeden in jeder Situation das passende Konzept an Bord. Dazu kommen f├╝r diese Klasseund die