Rote Akzente und Carbon-Optik sollen für einen sportlichen Look im Innenraum des A 45 AMG sorgen.

Genau so ein A 45 AMG steht in Pforzheim beim "Autozentrum Walter" zum Verkauf.Auf den Bildern macht der gebrauchte AMG einen vernünftigen Eindruck. Das auffällige Aero-Paket mit Dachspoiler wurde bei der Neuwagenbestellung ebenso wenig angekreuzt wie die sehr empfehlenswerten AMG Performance-Sitze. Mit 19-Zoll-Rädern (Serie: 18-Zoll), Harman/Kardon-Soundsystem und Panoramadach hat sich der Erstbesitzer aber doch ein wenig Luxus gegönnt. So weit, so gut.An dieser Stelle sollten Interessenten unbedingt noch mal nachhaken.Im Rahmen einer Rückrufaktion ließ Mercedes bei vielen Fahrzeugen die Turbolader auf Garantie tauschen. Auch sonst ist der A 45 leider nicht ganz frei von Mängeln, denn bei Modellen aus den Baujahren 2015 und 2016 kam es teilweise zu Kupplungsproblemen, die Mercedes ebenfalls durch per Rückruf aus der Welt schaffte.