Der rote A 45 ist mit dem Night-Paket ausgestattet, das beinhaltet spezielle Felgen und schwarze Spiegel.

Der Verkäufer gibt den Preis für den jupiterroten A 45 mit 27.290 Euro an, das ist sogar noch etwas weniger, als der angesprochene Golf 8 kostet. Dafür bekommt man hier also einen sehr gut ausgestatteten Gebrauchten mit AMG-Night-Paket (schwarze Außenspiegel, Kühlergrill mit Chrom-Einlagen, 18-Zoll-Leichtmetallfelgen) und designo-Ausstattung (rote Sicherheitsgurte und rote Nähte) im Innenraum. Weitere Extras: beheizte Sportsitze mit Teilleder-Bezug, DVD-Player und Park-Pilot-System. Geschaltet wird über ein AMG-Speedshift-Sportgetriebe, das die Kraft an alle vier Räder weitergibt. So schafft die Affalterbacher A-Klasse den Sprint von 0 auf 100 in flotten 4,6 Sekunden, bei 250 km/h riegelt die Elektronik ab.