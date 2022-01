● A-Klasse kommt immer mit Infotainmentsystem MBUX

● Auch als Plug-in-Hybrid erhältlich

● Preise starten bei 32.392 Euro



Vorstellung und Preis: A-Klasse startet bei rund 30.625 Euro

A-Klasse im Kompakt-Segment vertreten. 2018 kam die vierte Generation auf den Markt. Die aktuelle A-Klasse war das erste Modell der Schwaben, das mit dem aktuellen Infotainment MBUX und "Hey Mercedes" an den Start ging. Unter der Haube ist eine Auswahl an Benzin- und Dieselmotoren zu haben, auch ein Plug-in-Hybrid wird angeboten. Neben der Kompakt-Variante wird die A-Klasse auch als Limousine verkauft. Diese ersetzt aber nicht die Coupé-Limousine CLA. Preislich startet der Benz mit dem A 160 bei 32.391,80 Euro, den Einstiegs-Diesel A 180d gibt es ab 35.545,30 Euro. Das Hybrid-Modell A 250 e steht für mindestens 39.085,55 Euro bei den Händlern. Auch Haustuner AMG hat Hand angelegt und der A-Klasse mehr Leistung verpasst. Wer die stärkste Ausbaustufe mit 421 Seit 1997 ist Mercedes mit derimvertreten. 2018 kam die vierte Generation auf den Markt. Die aktuelle A-Klasse war das erste Modell der Schwaben, das mit dem aktuellenan den Start ging. Unter der Haube ist eine Auswahl anzu haben, auch einwird angeboten. Neben der Kompakt-Variante wird die A-Klasse auch alsverkauft. Diese ersetzt aber nicht die. Preislich startet der Benz mit dem, den Einstiegs-Diesel A 180d gibt es ab 35.545,30 Euro. Das Hybrid-Modell A 250 e steht für mindestens 39.085,55 Euro bei den Händlern. Auch Haustunerhat Hand angelegt und der A-Klasse mehr Leistung verpasst. Wer die stärkste Ausbaustufe mit 421 PS haben möchte, muss aber mindestens 66.550,75 Euro auf den Tisch legen.

Die Preise im Überblick:

Mercedes A-Klasse: Benziner Kompaktlimousine Limousine Pfeil Pfeil Abzweigung A 160 Abzweigung Abzweigung A 180 Abzweigung Abzweigung A 200 Abzweigung Abzweigung A 200 4Matic Abzweigung Abzweigung A 250 e (Plug-in-Hybrid) Abzweigung Abzweigung A 250 Abzweigung Abzweigung A 250 4Matic Abzweigung Abzweigung AMG A 35 4Matic Abzweigung Abzweigung AMG A 45 4Matic+ Abzweigung Abzweigung AMG A 45 S 4Matic+ Abzweigung ab 32.391,80 Euro ab 33.849,55 Euro ab 36.352 Euro ab 41.066,90 Euro ab 39.085,55 Euro ab 43.060,15 Euro ab 45.261,65 Euro ab 54.180,70 Euro ab 61.885,95 Euro ab 66.550,75 Euro – ab 30.624,65 Euro ab 33.070,10 Euro ab 37.485,00 Euro ab 35.444,15 Euro ab 39.716,25 Euro ab 41.917,75 Euro ab 50.622,60 Euro – –

Mercedes A-Klasse: Dieselmotoren Kompaktlimousine Limousine Pfeil Pfeil Abzweigung A 180d Abzweigung Abzweigung A 200d Abzweigung Abzweigung A 200d 4Matic Abzweigung Abzweigung A 220d Abzweigung Abzweigung A 220d 4Matic Abzweigung ab 35.545,30 Euro ab 37.687,30 Euro ab 42.102,20 Euro ab 43.000,65 Euro ab 45.202,15 Euro ab 32.141,90 Euro ab 34.402,90 Euro ab 38.817,80 Euro ab 39.716,25 Euro ab 41.917,75 Euro



Kaufen: Mercedes A-Klasse mit über 11.000 Euro Rabatt

Im Internet gibt es die A-Klasse mit Rabatten zu kaufen. Die Vergünstigungen schwanken dabei je nach Ausstattung und Motorisierung. So kann man den Plug-in-Hybrid A 250e mit bis zu 11.786 Euro Ersparnis bekommen, wobei man sich von den Zahlen nicht täuschen lassen sollte, denn zumeist ist hier die Umweltprämie schon miteinberechnet. Wechselnde Angebote auf carwow.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) finden sie hier:

Rabatt Mercedes A-Klasse mit Rabatt kaufen Bei carwow.de kann man Neuwagen mit Rabatt kaufen, darunter auch Mercedes-Modelle wie die A-Klasse. Zum Angebot



Gebrauchtwagen-Check: A-Klasse ist bester Kompakter beim TÜV



Gebrauchtwagen zurückgreifen. Beim TÜV schneiden gebrauchte Modelle der dritten Generation grundsätzlich gut ab, so ist der zwischen 2012 und 2018 (W176) gebaute Benz mit einer Quote erheblicher Mängel von nur 2,5 Prozent Sieger im Kompaktwagen-Segment. Im AUTO BILD-Dauertestfuhrpark findet sich ein A 180 der W176-Baureihe von 2013 als Extrem-Dauerläufer, der inzwischen rund 368.000 Kilometer auf der Uhr hat. Trotzdem ist der kompakte Benz nicht fehlerfrei. Klappergeräusche am aufpreispflichtigen Panoramadach und wacklige Halterungen der Mercedes-unwürdig billigen Kofferraumabdeckung können schonmal Ärger machen, auch die optionalen Bi-Xenon-Scheinwerfer können beschlagen. Probleme mit den Achsaufhängungen oder Rost sind bei den neueren Modellen dagegen gering, auch die Bremsen und -Leitungen zeigen sich solide. Insgesamt ist die A-Klasse verdienter Klassensieger bei den Kompakten. Wem die Neupreise A-Klasse zu happig sind, der kann aufzurückgreifen. Beimschneiden gebrauchte Modelle der dritten Generation grundsätzlich gut ab, so ist dergebaute Benz mit einer Quote erheblicher Mängel von nur 2,5 Prozent Sieger im Kompaktwagen-Segment. Im AUTO BILD-Dauertestfuhrpark findet sich ein A 180 der W176-Baureihe von 2013 als Extrem-Dauerläufer, der inzwischen rund 368.000 Kilometer auf der Uhr hat. Trotzdem ist der kompakte Benz nicht fehlerfrei.und wacklige Halterungen der Mercedes-unwürdig billigen Kofferraumabdeckung können schonmal Ärger machen, auch die optionalen. Probleme mit den Achsaufhängungen oder Rost sind bei den neueren Modellen dagegen gering, auch die Bremsen und -Leitungen zeigen sich solide. Insgesamt ist die A-Klasse verdienter Klassensieger bei den Kompakten.

Hinweis Mercedes A-Klasse im AUTO BILD-Gebrauchtwagenmarkt Zu den Angeboten Pfeil

Vergleichstest: A-Klasse gegen Audi A3 und BMW 1er



Vergleich mit den beiden Hauptkonkurrenten Audi A3 und BMW 1er unter Beweis stellen. Doch wenn es um den Platz im Innenraum und die Übersichtlichkeit geht, hat der Benz erst einmal das Nachsehen, hier schneiden A3 und 1er besser ab. Auch bei den Sitzen muss sich die A-Klasse den Mitbewerbern geschlagen geben, Sportlichkeit und Komfort. Das Fahrergestühl der A-Klasse konzentriert sich vornehmlich auf Bequemlichkeit. Wie gut die A-Klasse wirklich ist, muss sie erst imunter Beweis stellen. Doch wenn es um den Platz im Innenraum und die Übersichtlichkeit geht, hat der Benz erst einmal das Nachsehen, hier schneiden A3 und 1er besser ab. Auch bei den Sitzen muss sich die A-Klasse den Mitbewerbern geschlagen geben, Audi und BMW bieten mehr Halt und vor allem die Vordersitze schaffen einen unverschämt guten Spagat zwischenDas Fahrergestühl derkonzentriert sich vornehmlich auf

Zoom In Sachen Fahrdynamik und Infotainment gewinnt die A-Klasse, den Gesamtsieg holt sich der A3 an der Kasse.





Die Mercedes A-Klasse überrascht beim Fahren

giftigerer Bremsen, dem narrensichersten Fahrverhalten und der feineren, weil viel weniger synthetischen Lenkung agiler. Die des 1er wirkt im Vergleich unangenehm taub. Der A3 hingegen lässt sich mit seiner präzisen Progressivlenkung nicht so leicht abschütteln. Überzeugende Antriebe bieten alle drei, doch es gibt Unterschiede. Auf vornehmste Zurückhaltung bedacht ist das Aggregat der A-Klasse. In Sachen Fahrdynamik sieht die Sache schon wieder anders aus. Eigentlich die Paradedisziplin des BMW 1er , muss sich der Bayer von der schwäbischen Konkurrenz geschlagen geben. Die A-Klasse wirkt dank, dem narrensichersten Fahrverhalten und der feineren, weil vielagiler. Die des 1er wirkt im Vergleich unangenehm taub. Der A3 hingegen lässt sich mit seiner präzisen Progressivlenkung nicht so leicht abschütteln. Überzeugende Antriebe bieten alle drei, doch es gibt Unterschiede. Auf vornehmstebedacht ist das

Alles in Allem hat die A-Klasse in den meisten Eigenschaftswertungen die Nase vorn, doch an der Kasse wird es eng für den Stuttgarter. Das beginnt bereits mit den Basispreisen: Der BMW 1er kostet in der Basis ab 27.200 Euro, für den Audi A3 werden mindestens 27.700 Euro fällig. Und die A-Klasse? Die ist mit mindestens 32.392 Euro rund 4700 Euro teurer als der Audi und kostet 5200 Euro mehr als der BMW. Auch die Kosten für die Wartung entscheiden Audi und BMW für sich. Der Gesamtsieg geht somit an den Audi, wenn auch nur knapp.



Platzierung nach Eigenschafts- und Connected-Car-Wertung:

• Platz 1: Mercedes A-Klasse (435+65 Punkte = 500 Punkte)

• Platz 2: Audi A3 (435+62 Punkte = 497 Punkte)

• Platz 3: BMW 1er (433+62 Punkte = 495 Punkte)

Platzierung nach Gesamtwertung (Eigenschafts- und Preis-Leistungs-Wertung):

• Platz 1: Audi A3 (497+42 Punkte = 538 Punkte)

• Platz 2: BMW 1er (495+43 Punkte = 537 Punkte)

• Platz 3: Mercedes A-Klasse (500+32 Punkte = 532 Punkte)

Design und Abmessungen: Weniger Sicken und Kanten als der Vorgänger

Optisch hat sich bei der A-Klasse seit der Einführung 1997 eine Menge getan. Das ursprünglich hoch aufbauende Design ist seit der dritten Generation der typischen Form eines Kompakt-Modells gewichen, der Einstieg niedriger. Die tief runter gezogene Fronthaube und der sechseckige Diamant-Kühlergrill verleihen der A-Klasse einen aggressiven Auftritt.

Zoom Die zweigeteilten Rückleuchten erleichtern das Einladen in den Kofferraum.



Die Scheinwerfer sind schmaler als beim Vorgänger und gegen Aufpreis mit Multibeam-LED-Technik erhältlich. Die tropfenförmigen Rückleuchten sind zweigeteilt und gehen in die Heckklappe über, was die Ladeöffnung deutlich praktischer als bei der dritten Generation macht. Mit 4,42 Metern ist die A-Klasse zwölf Zentimeter länger als sein Vorgängermodell, drei Zentimeter mehr Radstand sorgen für ausreichend Platz für Passagiere.



Abmessungen im Überblick:

A-Klasse Kompaktlimousine/5-Türer:



• Länge: 4,42 Meter

• Breite: 1,80 Meter

• Höhe: 1,44 Meter

• Radstand: 2,73 Meter

• Kofferraum: 355 bis 1195 Liter

A-Klasse Limousine:

• Länge: 4,55 Meter

• Breite: 1,80 Meter

• Höhe: 1,45 Meter

• Radstand: 2,73 Meter

• Kofferraum: 370 bis 1210 Liter



Innenraum: MBUX immer serienmäßig an Bord

Im Innenraum tritt die aktuelle A-Klasse deutlich moderner auf als noch ihre Vorgänger. Auf dem Armaturenträger sind zwei 10,25 Zoll große Displays, die alle wichtigen Information wie Navigation, Geschwindigkeit und Radio anzeigen. Darunter befinden sich drei rund ausgeformte Lüftungsdüsen in der Mittelkonsole und eine Knopfleiste für die Klimabedienung. In der Mittelarmlehne ist serienmäßig ein Touchpad verbaut, über das das Zentraldisplay und das Infotainment gesteuert werden kann.

Zoom Das Infotainment-System MBUX ist bei der Mercedes A-Klasse serienmäßig an Bord.



Alternativ kann das Infotainment auch über Touch-Felder am Lenkrad sowie am Zentraldisplay, oder per Sprachsteuerung bedient werden. Im Fond geht es klassenüblich zu. Der längere Radstand kommt vor Allem den Passagieren in der zweiten Sitzreihe zugute. Der Kofferraum bietet mit reicht (355 bis 1195 Litern) locker für einen Wochenend-Trip zu viert aus.

Kaufberatung: Stärken und Schwächen der A-Klasse



sportliche Designerstück mit ausgeprägter Fahrdynamik. Die seit 2018 erhältliche vierte Generation bleibt der sportlichen Linie treu und bietet den Käufern viel moderne Technik. Bereits in der Basis-Version werden einige Extras wie MBUX mit Touchpad, LED-Scheinwerfer sowie einige Assistenten wie das Park-Paket mit Rückfahrkamera verbaut. Stießen die eher biederen und vanartigen Kompaktwagen der beiden ersten Generationen auch aufgrund der erhöhten Sitzposition insbesondere bei Käufern gesetzteren Alters auf großen Zuspruch, verkörperte Generation drei dasmit ausgeprägter Fahrdynamik. Die seit 2018 erhältliche vierte Generation bleibt der sportlichen Linie treu und. Bereits in der Basis-Version werden einigesowie einige Assistenten wie dasverbaut.

AUTO BILD empfiehlt adaptives Fahrwerk

Besonders gut ist das serienmäßige Fahrwerk gelungen. Bereits damit federt die auch mit einer feinen Lenkung und "Dynamic Select" ausgerüstete A-Klasse sensibel, fährt sich sehr handlich und agil. Etwas straffer ausgelegt ist die Variante mit 15 Millimeter Tieferlegung, die aber nur optisch einen Sinn ergibt. Die Empfehlung gilt ganz klar dem Fahrwerk mit adaptiver Einstelldämpfung (1178 Euro). Denn durch die beiden definierten und in ihrer Auslegung und Funktion restlos überzeugenden Kennlinien Komfort und Sport präsentiert sich die A-Klasse so, als hätte sie zwei Fahrwerke. Im Aufpreis inkludiert: Die mit dem Normalfahrwerk nicht erhältliche, klasse Direktlenkung mit variabler Lenkübersetzung. Bei der Motorenpalette ist für jeden Geschmack und Anspruch etwas zu finden. Während diejenigen, die nur wenig fahren, mit dem A 180 7G-DCT mit 136 PS (Basispreis: ab 33.850 Euro) voll zufrieden sein dürften, können Vielfahrer auf die Diesel-Modelle zurückgreifen. AUTO BILD empfiehlt hier den A 180d 7G-DCT mit 116 PS (ab 35.545 Euro). Wenn es etwas sportlicher sein darf, und die AMG-Modelle zu auffällig sind oder das Budget übersteigen, dann ist der A 250 4Matic mit 224 PS (ab 45.262 Euro) die beste Wahl.

Das macht sich auch in den Preisen bemerkbar, denn günstig ist der Kompakt-Benz nicht gerade. Mit dem Kauf einer Mercedes A-Klasse kann man im Grunde genommen nichts falsch machen. Sie erfüllt nicht nur alle Anforderungen, die man in der Kompaktklasse stellen kann, sie schießt technisch sogar weit übers "Ziel" hinaus.

Connectivity-Check: Top-Bedienung, aber Sprachsteuerung kann stören

Infotainment-System MBUX. Doch halten die Stuttgarter, was sie versprechen? Mehrere Redakteure von AUTO BILD haben sich das Bediensystem zwei Wochen in diversen Alltagssituationen genau angeschaut. Das ist beim ausführlichen Connectivity-Check aufgefallen: "Das Beste oder nichts": Das zumindest verspricht Mercedes bei seinem. Doch halten die Stuttgarter, was sie versprechen? Mehrere Redakteure von AUTO BILD haben sich das Bediensystemgenau angeschaut.

Pro:

Steuerung und Aufbau: Das MBUX bietet vier Möglichkeiten der Steuerung. Das System beherrscht jede Bedienvorliebe, ist intuitiv und einfach zu konfigurieren wie jedes etablierte Smartphone.

• Zusammenspiel und Ökosystem: Mercedes hat zusammen mit Drittanbietern ein eigenständiges System geschaffen, das für Mobilität und Unterhaltung steht und zukünftig weiter ausgebaut wird.

• Augmented Reality (AR) bei der Navigation: Jeder kennt das Spiel mit dem

• Sprachsteuerung: Wie Siri, Google Assistant und Alexa reagiert Mercedes auf ein Aktivierungswort ("Mercedes"), beantwortet einfache Fragen, versteht einen auch bei lauter Musik, zeigt manchmal Humor und bedient vor allem diverse Fahrzeugfunktionen. Das MBUX bietet vier Möglichkeiten der Steuerung. Das System beherrscht jede Bedienvorliebe, ist intuitiv und einfach zu konfigurieren wie jedes etablierte Smartphone.Mercedes hat zusammen mit Drittanbietern ein eigenständiges System geschaffen, das für Mobilität und Unterhaltung steht und zukünftig weiter ausgebaut wird.Jeder kennt das Spiel mit dem Navi an unübersichtlichen Kreuzungen, besonders in fremden Städten. AR ist dabei eine gute Unterstützung und bietet gerade in Verbindung mit Head-up-Displays viel Potential.Wie Siri, Google Assistant und Alexa reagiert Mercedes auf ein Aktivierungswort ("Mercedes"), beantwortet einfache Fragen, versteht einen, zeigt manchmal Humor und bedient vor allem diverse Fahrzeugfunktionen.

Zoom Das MBUX lässt sich intuitiv bedienen, die Sprachsteuerung kann manchmal etwas nerven.



Contra:

• Sprachsteuerung: Fast jeder störte sich daran, dass sich der Sprachassistent meldet, obwohl Mercedes nur beiläufig in einem Satz erwähnt wurde. Im automobilen Sektor hat Mercedes mit der Sprachsteuerung zwar die Nase vorn. Im Vergleich mit den großen Playern im Smarthome-Bereich hinkt die Technik aber hinterher.

• Drittanbieter: Mercedes hat ein System wie MBUX selbst entwickelt, besteht auf eigenen Sprachdienst und entscheidet selbst, welcher Drittanbieter in das System eingebunden wird. Das ist nachvollziehbar, macht die Entwicklung aber auch langsamer als bei der Konkurrenz aus dem Smartphone-Sektor.

• Und plötzlich gar kein Flop mehr! Über eine Woche nervte uns das im MBUX installierte Onlineradio Tunein mit Werbung vor jedem Stream. Nervig, weil sich die Werbung zudem nach jedem Sprachbefehl wiederholte und Tunein eine Pro-Version ohne Werbung anbietet. Verdutzt ware die Redaktion dann, als dieses Problem Tage danach gar nicht mehr auftrat.

Motoren: Immer Vierzylinder in der A-Klasse

Bei den Motoren setzt Mercedes auf Vierzylinder mit Turboaufladung und 1,3 bzw. 2,0 Litern Hubraum. In der kleinsten Ausbaustufe im A 160 bringt es der 1,3 Liter-Motor auf 109 PS und 180 Nm maximales Drehmoment. Geschaltet wird hier noch manuell über sechs Gänge. Ab dem 136 PS starken A 180 gibt es auf Wunsch auch Doppelkuppler, die in den stärkeren Versionen A 200 4Matic (163 PS) und A 250 (224 PS im Zweiliter-Vierzylinder) serienmäßig an Bord sind. Bei den Dieselmotoren sind grundsätzlich Zweiliter-Motoren im Einsatz. Den Start macht der A 180d mit 119 PS und maximal 280 Nm Drehmoment, Top-Diesel ist der A 220d mit 190 PS und maximal 400 Nm. Mit dem A 250 e haben die Schwaben auch einen Plug-in-Hybrid im Programm. Sein 1,3 Liter-Vierzylinder gibt zusammen mit einem E-Motor 218 PS und 300 Nm an die Vorderräder weiter.

Bis zu 421 PS im kompakten Power-Benz

Wer es so richtig sportlich mag, der kann auch bei der A-Klasse auf die hochgezüchteten Modelle von AMG zurückgreifen. Die Affalterbacher haben dem Zweiliter-Vierzylinder mit Turbo-Aufladung drei Leistungsstufen verpasst. Den Start macht der A 35 mit 306 PS und 400 Nm maximalem Drehmoment. Etwas mehr Leistung bekommt man im A 45, der mit 387 PS und 480 Nm vorfährt. Das Top-Modell A 45 S 4Matic+ bringt es sogar auf 421 PS und 500 Nm. Der Sprint auf Landstraßentempo ist damit nach nur 3,9 Sekunden vollzogen, Schluss ist erst bei 270 km/h.



Technische Daten im Überblick:



Mercedes A-Klasse (2022): Benziner, Hybrid- und AMG-Modelle A 160 A 180 A 200 A 200 4Matic A 250 A 250 4Matic A 250 e AMG A 35 4Matic AMG A 45 4Matic+ AMG A 45 S 4Matic+ Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Abzweigung Abzweigung Kraftstoffart Abzweigung Abzweigung Leistung/max. Drehmoment Abzweigung Abzweigung Getriebe (Serie) Abzweigung Abzweigung Getriebe (optional) Abzweigung Abzweigung 0-100 km/h Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung Verbrauch kombiniert nach WLTP Abzweigung Abzweigung elektrische Reichweite nach WLTP Abzweigung 1,3 Liter-R4-Turbo Benzin 109 PS (80 kW)/180 Nm 6-Gang-Schaltgetriebe – 10,9 s 200 km/h 6,6-5,8 Liter* – 1,3 Liter-R4-Turbo Benzin 136 PS (100 kW)/200 Nm 6-Gang-Schaltgetriebe 7-Gang-DCT 9,2 s (8,8 s)** 215 km/h 6,6-5,8 Liter* – 1,3 Liter-R4-Turbo Benzin 163 PS (120 kW)/250 Nm 6-Gang-Schaltgetriebe 7-Gang-DCT 8,2 s (8,0 s)** 225 km/h 6,7-5,8 Liter* – 1,3 Liter-R4-Turbo Benzin 163 PS (120 kW)/250 Nm 8-Gang-DCT – 8,5 s 221 km/h 7,3-6,4 Liter* – 2,0-Liter-R4-Turbo Benzin 224 PS (165 kW)/350 Nm 7-Gang-DCT – 6,2 s 250 km/h 7,4-6,7 Liter* – 2,0-Liter-R4-Turbo Benzin 224 PS (165 kW)/350 Nm 7-Gang-DCT – 6,2 s 250 km/h 7,7-6,8 Liter* – 1,3 Liter-R4-Turbo + Elektromotor Plug-in-Hybrid 218 PS (160 kW)/300 Nm 8-Gang-DCT – 6,6 s 235 km/h 1,3-1,0 Liter* 62-73 Kilometer* 2,0-Liter-R4-Turbo Benzin 306 PS (225 kW)/400 Nm AMG Speedshift 7-Gang-DCT – 4,7 s 250 km/h 8,8-8,3 Liter* – 2,0-Liter-R4-Turbo Benzin 387 PS (285 kW)/480 Nm AMG Speedshift 7-Gang-DCT – 4,0 s 250 km/h 9,1-8,7 Liter* – 2,0-Liter-R4-Turbo Benzin 421 PS (310 kW)/500 Nm AMG Speedshift 7-Gang-DCT – 3,9 s 270 km/h 9,1-8,7 Liter* –

Mercedes A-Klasse (2022): Dieselmotoren A 180d A 200d A 200d 4Matic A 220d A 220d 4Matic Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Abzweigung Abzweigung Kraftstoffart Abzweigung Abzweigung Leistung/max. Drehmoment Abzweigung Abzweigung Getriebe (Serie) Abzweigung Abzweigung Getriebe (optional) Abzweigung Abzweigung 0-100 km/h Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung Verbrauch kombiniert nach WLTP Abzweigung 2,0 Liter-R4-Turbo Diesel 116 PS (85 kW)/280 Nm 6-Gang-Schaltgetriebe 8-Gang-DCT 10,0 s (9,5 s)** 202 km/h 5,6-4,8 Liter* 2,0 Liter-R4-Turbo Diesel 150 PS (110 kW)/320 Nm 6-Gang-Schaltgetriebe 8-Gang-DCT 8,6 s (8,1 s)** 220 km/h 5,5-4,7 Liter* 2,0 Liter-R4-Turbo Diesel 150 PS (110 kW)/320 Nm 8-Gang-DCT – 8,3 s 217 km/h 5,7-5,1 Liter* 2,0 Liter-R4-Turbo Diesel 190 PS (140 kW)/400 Nm 8-Gang-DCT – 7,0 s 235 km/h 5,5-4,9 Liter* 2,0 Liter-R4-Turbo Diesel 190 PS (140 kW)/400 Nm 8-Gang-DCT – 6,8 s 233 km/h 5,7-5,1 Liter*



Fahrbericht: A-Klasse ist ein sparsamer Kurvenräuber

Sportliches Fahrverhalten bei geringem Durst: Das zumindest verspricht der A 220d. Doch was erstmal noch nach Wunschdenken klingt, verwandelt der Top-Diesel des Kompakten im Test schon nach wenigen Kilometern in absolute Wahrheit. Die 190 PS und 400 Nm maximales Drehmoment gehen ab wie ein waschechter GTI, entwickelt dabei aber nur den Durst eines TDI. Nach nur 7,0 Sekunden erreicht der Frontkratzer die 100er-Marke, wer auf dem Gas stehen bleibt wird bis zu 235 km/h schnell. Der Achtgang-Doppelkuppler sorgt dafür, dass der kompakte Benz immer mit ordentlich Schwung (vorn) dabei bist. Die kurzen Federn und geringe Bodenfreiheit bringen allerdings Nachteile beim Komfort. Auch in Tiefgaragen setzt die A-Klasse vorne oft auf. Das zumindest verspricht der A 220d. Doch was erstmal noch nach Wunschdenken klingt, verwandelt der Top-Diesel des Kompaktenschon nach wenigen Kilometern in absolute Wahrheit. Diemaximales Drehmoment gehen ab wie ein waschechter, entwickelt dabei aber nur den Durst eines TDI. Nach nur, wer auf dem Gas stehen bleibt wird bis zu 235 km/h schnell. Dersorgt dafür, dass der kompakte Benz immer mit ordentlich Schwung (vorn) dabei bist. Die kurzen Federn und geringe Bodenfreiheit bringen allerdings Nachteile beim Komfort. Auch in Tiefgaragen setzt die A-Klasse vorne oft auf.

Fazit von Gerald Czajka: Diese A-Klasse lässt dich dauernd grinsen. Weil du so flott unterwegs bist. Und du nach dem Tanken trotzdem nur eine überschaubare Rechnung kassierst. Die schnell aufsetzende Nase nervt, die hohen Preise erschrecken. AUTO BILD-Testnote: 2