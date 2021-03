AUTO BILD-Erlkönigfotografen haben einen ersten Prototypen erwischt. Auf den ersten Blick ändert sich nicht viel! Mercedes gönnt der A-Klasse ein Facelift! Lange ist die aktuelle A-Klasse mit dem internen Baucode W 177 noch nicht auf dem Markt, doch Mercedes bereitet den Kompakten bereits auf den zweiten Modellzyklus vor. Dieerwischt. Auf den ersten Blick ändert sich nicht viel!

Am Heck des erwischten A 250 e hat sich nichts verändert. Doch bis zur Präsentation des Facelifts ist noch Zeit.





Leicht getarnter Erlkönig erwischt



Nach ziemlich genau drei Jahren Bauzeit bereitet Mercedes die A-Klasse auf den zweiten Modellzyklus vor. Das belegen die ersten Erlkönige, die die AUTO BILD-Fotografen auf Testfahrt erwischten. Da das Facelift, oder Mopf wie es bei Mercedes so schön heißt, erst zum Modelljahr 2022 erwartet wird, befinden sich die Erlkönige noch in einem frühen Stadium der Entwicklung. Dementsprechend fallen die optischen Veränderungen zum jetzigen Zeitpunkt sehr überschaubar aus. Bei dem Prototypen ist lediglich der Kühlergrill getarnt. Wer genau hinschaut, erkennt den mittig platzierten Radarsensor. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass Mercedes das ohnehin schon üppige Angebot an Fahrassistenzsystemen noch erweitert. Das Interieur dürfte weitestgehend unverändert bleiben, das Widescreen-Cockpit bleibt erhalten. Womöglich werden noch vereinzelte Funktionen für MBUX ergänzt, doch auch nach rund drei Jahren auf dem Markt ist die A-Klasse immer noch top vernetzt.

Marktstart des A-Klasse Facelift ist 2022



Auch wenn die Modellpflegen bei Mercedes zuletzt eher überschaubar ausfielen, so darf bis zum Marktstart des A-Klasse Facelift 2022 noch die eine oder andere Veränderung erwartet werden. Je nachdem, ob und in welchem Umfang Mercedes bei der Serienausstattung nachlegt, dürfte der Preis leicht steigen. Aktuell steht der 109 PS starke A 160 ab 27.971 Euro beim Händler.