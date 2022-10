Das Design der Mercedes A-Klasse wirkt auch nach vier Jahren immer noch modern, doch für meinen Geschmack hätte es bei der Modellpflege in puncto Optik gerne etwas mehr sein dürfen. In den Kapiteln Innenraum und Motoren hat Mercedes an den richtigen Stellen nachgelegt. So dürfte das A-Klasse Facelift wieder bei den Kunden punkten.