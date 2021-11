Mercedes gönnt der A-Klasse ein Facelift ! Erst im Frühjahr 2018 kam die vierte Generation der A-Klasse auf den Markt. Nachdem der Vorgänger W 176 ein ganz deutlicher Schritt weg vom Rentner-Image und hin zum sportlichen Kompakten gemacht hatte, knüpfte der W 177 genau dort an. Mit dem neu eingeführten Multimediasystem MBUX revolutionierte die A-Klasse nicht nur die Kompaktklasse . Bis heute gilt das immer wieder aktualisierte MBUX in vielen Bereichen immer noch als Benchmark.

Die Erlkönige fahren mit einem mittig im Grill platzierten Radarsensor herum, dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass Mercedes das ohnehin schon üppige Angebot an Fahrassistenzsystemen noch erweitert. Das, das Widescreen-Cockpit bleibt erhalten. Womöglich wächst es leicht und es werden noch vereinzelte Funktionen für MBUX ergänzt. Den großen Hochkant-Bildschirm auf der Mittelkonsole, wie ihn C-Klasse und S-Klasse bekommen haben, erwarten wir aber nicht. Dafür könnte Mercedes die Palette an Dekoren und Sitzbezügen überarbeiten. Diedes aktuellen Modells könnte übernommen werden. Die umfasst neben Vierzylinder-Dieseln und -Benzinern gleich drei AMG-Versionen ( A 35 mit 306 PS , A 45 mit 387 PS und A 45 S mit 421 PS ) und einen Plug-in-Hybrid A 250 e ). Allerdings besagt ein Gerücht, dass Mercedes neue Aggregate einführen will, die in Zusammenarbeit mit Geely entstehen.