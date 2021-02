Vor dem Konzeptwechsel war die Mercedes A-Klasse ein Innenraumwunder mit Rentnerimage. Dann wurde sie zum modischen Kompakten. Vom TÜV kassieren beide Lob.

Mercedes A-Klasse (W 176)/GLA/CLA

Bauzeit: 2012 bis 2018

Motoren: 90 PS (160 CDI) bis 381 PS (45 AMG)

Preis: ab 11.500 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2012): 5 Sterne



Die dritte Generation der A-Klasse kam 2012 auf den Markt. 2015 gab es eine Modellpflege.

Das ist er: Nicht mehr wiederzuerkennen, innen wie außen – weg vom praktischen Mikrovan-Layout, hin zur konventionellen Kompakt-Blaupause. Übersichtlichkeit nach hinten miserabel, und die Variabilität ist auch futsch. Aber: Die Kunden lieben ihn – und seine Brüder Nicht mehr wiederzuerkennen, innen wie außen – weg vom praktischen Mikrovan-Layout, hin zur konventionellen Kompakt-Blaupause., und die Variabilität ist auch futsch. Aber: Die Kunden lieben ihn – und seine Brüder CLA sowie den SUVigen GLA

Das kann er: Richtig gut fahren. Der W 176 ist der beste etwas zu straffem Fahrwerk, das erst bei der Modellpflege 2015 weicher wurde. Wer hoch sitzen, zu viert fahren oder einen variablen, großzügigen Innenraum haben möchte, greift besser zur größeren qualitativ machte der W 176 einen Sprung nach vorn: Türkantenrost (Problem des Vorgängers) ist passé. Im AUTO BILD-Redaktionsfuhrpark steuert ein Richtig gut fahren. Der W 176 ist der beste BMW 1er , den Mercedes je baute. Inklusive. Wer hoch sitzen, zu viert fahren oder einen variablen, großzügigen Innenraum haben möchte, greift besser zur größeren B-Klasse . Auch: Türkantenrost (Problem des Vorgängers) ist passé. Im AUTO BILD-Redaktionsfuhrpark steuert ein A 180-Dauertestfahrzeug gerade auf die 300.000-km-Marke zu. Außer üblichem Verschleiß keine ernsthaften Probleme.

Das macht Ärger: Klappergeräusche des aufpreispflichtigen Panoramadachs, die Kofferraumabdeckung mit wackeligen Halterungen ist billig gemacht. Die optionalen Bi-Xenon-Scheinwerfer können beschlagen. Ein paar Rückrufe: Steuerkettenspanner, Airbags, Unterdruckleitung, Bremskraftverstärker, Startstrombegrenzer.

Mercedes A-Klasse (Typ W 169)

Bauzeit: 2004 bis 2012

Motoren: 82 PS (160 CDI) bis 193 PS (200 Turbo)

Preis: ab 1500 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2005): 5 Sterne



Die zweite Generation: wie der Vorgänger mit Sandwich-Bauweise und hoher Sitzposition. Das ist er: Größer und um 31 cm verlängert, aber genauso genial wie der Vorgänger aus dem Jahr 1997. Raumangebot, Federungskomfort und Fahrstabilität überzeugen. Auch in puncto Materialwahl und Verarbeitung machte die zweite A-Klasse einen Sprung nach vorn. Geblieben ist die Sandwich-Bauweise mit doppeltem Boden, hoher Sitzposition und völlig ebenem Fahrzeugboden. Bis 2010 gab's neben dem Fünf- auch einen Dreitürer. Größer und um 31 cm verlängert, aber genauso genial wie der Vorgänger aus dem Jahr 1997.. Auch in puncto Materialwahl und Verarbeitung machte die zweiteeinen Sprung nach vorn. Geblieben ist die Sandwich-Bauweise mit doppeltem Boden, hoher Sitzposition und völlig ebenem Fahrzeugboden. Bis 2010 gab's neben dem Fünf- auch einen Dreitürer.

Das kann er: Seinen Insassen bei komfortabler Fahrt gute Rundumsicht bieten und dazu einen bequemen Einstieg. Dank des ebenen Bodens und der herausnehmbaren Sitze (Beifahrersitz optional) wird aus dem Fünfsitzer bei Bedarf ein Kleintransporter. Ein brauchbarer Kompromiss aus Leistung und Verbrauch ist der Diesel A 180 CDI mit 109 PS.

Das macht Ärger: Immer noch Rost, an Türunterkanten und Heckklappe mangels anständiger Nahtabdichtung. Bei scheckheftgewarteten Exemplaren gibt es noch Kulanz-Chancen (bis acht Jahre). Nicht empfehlenswert: das stufenlose, anfällige CDI : Undichte Immer nochmangels anständiger Nahtabdichtung. Bei scheckheftgewarteten Exemplaren gibt es noch Kulanz-Chancen (bis acht Jahre). Nicht empfehlenswert: das stufenlose, anfällige Automatikgetriebe . Probleme älterer: Undichte Injektoren und Wasserpumpen sorgen für Ausfälle.

TÜV-Urteil

Fahrwerk

Die A-Klasse zeigt Fahrwerksklasse. Die Achsaufhängungen sind bei beiden Modellen solide, die Lenkung ebenfalls. Die Diezeigt Fahrwerksklasse. Die Achsaufhängungen sind bei beiden Modellen solide, die Lenkung ebenfalls. Die Antriebswellen und Dämpfung des W 169 überbieten leicht den Durchschnitt. Dafür ist sicherheitsrelevanter Rost bei ihm und seinem Nachfolger gar nicht zu finden.

Licht

Auch in diesem Kapitel leuchten beide Typen hell. Die aktuelle A-Klasse -Familie zeigt Lichtmängel nur in unterdurchschnittlichem Maße. Der W 169 fällt mit vergilbten Scheinwerfergläsern auf, die Mängel an Einstellung und Blinkern liegen baujahrsabhängig über dem Klassenschnitt.