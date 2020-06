Luxuriös, schnell und recht geräumig: Dieses weiße Mercedes-AMG C 63 S T-Modell bietet all das. Der Zustand wirkt vielversprechend, der Preis erst recht. Alle Infos.

Leistungshungrige lieben AMG. Die Spezialisten aus Affalterbach machen aus allem, wo vorne ein Stern drauf ist, kraftstrotzende Top-Athleten. So auch bei der aktuellen Mercedes C-Klasse der Baureihe W 205 (wird seit 2014 gebaut). Die Mittelklasse bekommt den Biturbo-V8 des Supersportlers AMG GT S und leistet dann bis zu 510 PS!

Auf den ersten Blick lässt der C 63 S keine wirklichen Gebrauchsspuren oder Schäden erkennen. Solch ein Auto wird aktuell in Limburg (Hessen) inseriert. Beim Angebot handelt es sich um ein weißes C 63 S T-Modell, das im Juni 2017 zum ersten Mal zugelassen wurde. Der 4,0-Liter-V8 des C 63 S hat die erwähnten gewaltigen 510 PS. Auf dem Tacho stehen laut Anzeige 32.427 Kilometer. Der Benz hatte einen Vorbesitzer und bekam gerade frischen TÜV. Er wird als ebenso scheckheftgepflegt wie unfallfrei beschrieben und er schafft die Schadstoffnorm Euro 6. Die Ausstattungsliste ist extrem lang. Sie beginnt bei A wie Ambiente-Beleuchtung und endet bei S wie Sportpaket. Zwischendrin finden sich zahlreiche Schmankerl wie AMG-Schmiederäder, 4-Wege-Lordosenstützen, adaptives Bremslicht, eine 360-Grad-Kamera, ein DVD-Player, das AMG Drivers Package, eine Hochleistungs-Verbundbremsanlage und wärmedämmend dunkel getöntes Glas.

Die Schilder am Auto deuten darauf hin, dass es sich um einen "Jungen Stern" handelt. Das sollte der Interessent unbedingt mit dem Händler klären. "Junge Sterne" sind gebrauchte Mercedes mit Qualitätszertifikat. Dazu hat der Käufer bei einem "Jungen Stern" unter bestimmten Umständen die Möglichkeit, die Werksgarantie zu verlängern. Eine Gebrauchtwagengarantie hat der Benz sowieso. Sie ist im angegebenen Preis von 50.950 Euro mit drin. Das ist nur etwas mehr als die Hälfte des Neupreises!

Spitzen-Ergebnis für den W 205 beim TÜV

Die Mercedes C-Klasse W 205 macht die peinlichen Rostsünden der Nullerjahre endgültig vergessen. TÜV ist voll des Lobes, was die C-Klasse der Baureihe W 205 angeht. Zwar richtet sich die Optik nach der fernöstlichen Vorliebe für Bling Bling. Dafür überzeugt der Mittelklasse-Benz mit seiner modularen Hinterradantriebs-Architektur. Zu diesem Baukasten-System gehört unter anderem eine aufwändig konstruierte Vierlenker-Vorderachse und auf Wunsch sogar Luftfederung. Bei der Abstimmung des Fahrwerks besann sich Mercedes auf alte Tugenden und sorgte dafür, dass die C-Klasse wie ein fliegender Teppich gleitet. Sie kann aber auch flott ums Eck flitzen. Das macht vor allem die präzise Lenkung möglich. Anfänglich gab es Probleme mit winselnden Lenkungen und polternden Vorderachsen. Bei einem Rückruf ging es um Gurtstraffer mit fehlerhaften Treibladungen. Die Prüfkapitel Licht, Bremsen und Umwelt schließt der W 205 ohne Fehl und Tadel ab. Im Kapitel Fahrwerk kann er dagegen Punktabzug bekommen. Hier kritisieren die Prüfer vor allem die Radaufhängung. Da sollte man vor dem Kauf einmal hingesehen haben, vor allem, wenn es um einen C 63 S geht.

Endlose Power und viele Einstellungen

Wer sich für eine AMG-Version der C-Klasse W 205 entscheidet, hat neben dem Prestige und den Zahlen im Datenblatt weitere Gründe zur Freude. Das fahrerorientierte Cockpit hilft dem Lenker so bei der Konzentration aufs Wesentliche. Darüber hinaus bietet das Auto Einstellungsmöglichkeiten ohne Ende, auf Wunsch auch für die Rennstrecke. Trotz 700 Nm Drehmoment kämpft der Daimler nicht mit Traktionsproblemen. Und sollte der Grip bei einer schnellen Runde auf dem lokalen Trackday doch einmal abreißen, bleibt der Benz gutmütig und leicht kontrollierbar. Das dreistufige ESP ermöglicht im Sport-Handling-Mode sogar leichte Driftwinkel. Das AMG-Speedshift-Getriebe ist stets hellwach und lässt den Fahrer die Gänge im manuellen Modus bis in den Begrenzer ziehen, ohne dass es hochschaltet. Im passenden Fahrmodus hängt der Biturbo bissig am Gas und stürmt schon bei einer kleinen Pedalbewegung unbändig los. Mit den aktiven Motorlagern lässt sich die Steifigkeit verstellen und eine direktere Lenkansprache möglich machen.

Hohe Unterhaltskosten beim C 63 S