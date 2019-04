Vorstellung: GLC 63 mit vier Endrohren

SUV und Coupé werden mit behutsamen optischen Veränderungen, dem aktuellen MBUX-Infotainment (mit besonderen AMG-Funktionen und Anzeigen) sowie mit einem überarbeitetem Fahrwerk auf den neusten Stand gebracht. Optisch hebt sich die Front der GLC 63-Modelle vor allem durch den AMG-Kühlergrill mit senkrechten Lamellen von den zivilen Brüdern ab. Die fast offene Frontschürze mit großem Frontsplitter lässt das SUV noch bulliger wirken.

Veränderte Seitenschwellerverkleidungen senken das Auto optisch ab und führen den Blick nach hinten, wo ein massiger Diffusor vier rechteckige Endrohrblenden einrahmt. Mit Akzenten in dunklem Chrom, die beispielsweise an den Schwellerverbreiterungen und am Diffusor zu finden sind, hebt sich die AMG-Variante im Detail vom regulären GLC ab. Die LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht im Fackeldesign und die in die Kofferraumklappe ragenden Rückleuchten mit neuer Signatur sind jedoch unverändert übernommen worden. Die Mercedes-AMG GLC 63-Modelle werden auf der New York Auto Show (19. bis 28. April 2019) gezeigt.

Innenraum: Serienmäßig sportlich

In alter Tradition trimmt AMG den Innenraum seiner GLC-Modelle auf Sport. Sportsitze sind serienmäßig, die Instrumententafel ist mit Kunstleder bezogen und wird von einer Ziernaht geschmückt. Aluminium-Einlagen runden das Ganze optisch ab. Mit dem neuen Infotainmentsystem MBUX halten auch die beiden großen Bildschirme Einzug in die 63er (12,3 Zoll hinterm Lenkrad und 10,25 Zoll im Armaturenbrett). Sie sind mit besonderen AMG-Anzeigen und Funktionen ausgestattet: So lassen sich beispielsweise über das AMG-Menü Infos zu G-Kräften und zum Motor abrufen. Neben dem Touchpad auf der Mittelkonsole befindet sich in den AMG-Modellen der Dynamic Select-Schalter, außerdem sind dort die Tasten für Fahrwerk, ESP und Klappenauspuff (optional) untergebracht. Ebenfalls neu ist das abgeflachte und im Griffbereich perforierte AMG-Lenkrad mit Schaltwippen und einem Drehregler zur Auswahl der Fahrmodi. Beim S-Modell ist der Kranz mit Nappaleder und Mikrofaser bezogen und mit Touchflächen ausgestattet. Dann sind auch AMG-Embleme in die Kopfstützen eingestickt, und das Kombiinstrument schmücken rote Details.

Ausstattung: Mehr Serienausstattung im GLC 63

Serienmäßig ist die GLC 63-Familie nun mit einem elektronischen Hinterachs-Sperrdifferenzial, das an das Dreistufen-ESP gekoppelt ist, und mit einer Luftfederung inklusive adaptiven Dämpfern ausgestattet. Das soll Wank- und Nickbewegungen reduzieren und den Komfort erhöhen. Auch ein Klappenauspuff ist immer an Bord. Die Fahrmodi wurden um das Programm "Glätte" erweitert, das die Fahrt auf vereisten Straßen erleichtern soll.

Wer es sportlicher mag, der kann gegen Aufpreis die AMG Performance-Sitze mit integrierten Luftpolstern in den Seitenwangen ordern. Das Gestühl passt sich an den Körper an und soll so für mehr Seitenhalt sorgen. Ebenfalls auf der Aufpreisliste stehen die Performance-Abgasanlage, Keramikbremsen und 21-Zoll-Schmiederäder. Für mehr Komfort hat Mercedes-AMG die Energizing Komfortsteuerung für SUV und Coupé im Angebot. Hier werden verschiedene Komfortsysteme vernetzt und mit Licht- und Musikstimmungen sowie der Massagefunktion verschiedene Wohlfühlprogramme erzeugt. Neu sind der Energizing Coach (eine Funktion, die Programme abgestimmt auf die Fahrsituation empfiehlt) und die Energizing Sitzkinetik. Dabei wird der Fahrer mittels kleinster Bewegungen von Sitzkissen und Lehne dazu angeregt, seine Sitzposition während der Fahrt zu wechseln.

Motor: Bis zu 510 PS im GLC 63 S