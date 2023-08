Mercedes-AMG GT mit bis zu 675 Liter Kofferraumvolumen



Aktives Fahrwerk macht den Sportwagen zum entspannten Gran Turismo

Weil der AMG GT aber mehr sein will, als "nur" ein SL Coupé, haben die AMG-Entwickler da, wo es nötig war, noch mal Hand angelegt. Der Unterbau wurde gezielt nachgeschärft, und vor allem in Sachen Aerodynamik wurde ordentlich aufgerüstet: Ein aktives Luftregelsystem in der Frontschürze, der variable Heckspoiler und ein ausfahrbares Carbon-Profil im Unterboden sollen den Auftrieb reduzieren und dafür sorgen, dass sich der GT förmlich an der Straße festsaugt. Wie gut er das kann, muss eine erste Testfahrt zeigen.