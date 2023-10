Weil der AMG GT aber mehr sein will als "nur" ein SL Coupé, haben die AMG-Entwickler da, wo es nötig war, noch mal Hand angelegt. Der Unterbau wurde gezielt nachgeschärft, und vor allem in Sachen Aerodynamik wurde ordentlich aufgerüstet: Ein aktives Luftregelsystem in der Frontschürze, der variable Heckspoiler und ein ausfahrbares Carbon-Profil im Unterboden sollen den Auftrieb reduzieren und dafür sorgen, dass sich der GT förmlich an der Straße festsaugt. Wie gut er das kann, muss eine erste Testfahrt zeigen.