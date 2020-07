as Warten hat ein Ende: Noch vor seinem offiziellen Debut wurde der Mercedes-AMG GT R Black Series geleakt! Die auf Instagram von CocheSpias ver├Âffentlichten Fotos sind von ausgesprochen guter Qualit├Ąt undLaut dem Blog "Mercedes Benz Passion" wird der Sportwagen auf den Chengdu Motor Show in China gezeigt, die vom 24. Juli bis zum 2. August stattfinden soll.

Der fotografierte Black Series ist wohl ein Testfahrzeug von Mercedes-AMG und steht wahrscheinlich in einer Rennstreckenbox. DenEr hat mattschwarze Streben und macht durch seine Gr├Â├če den unteren Lufteinlass der anderen AMG GT-Modelle ├╝berfl├╝ssig. Weiter weist die Frontsch├╝rze einen Frontsplitter und seitliche Flics auf.Ob es ebenfalls schwarz lackiert ist, ist auf den Bildern nicht eindeutig zu erkennen. Die zerkl├╝ftete Motorhaube mit ihren schwarzen Akzenten erinnert an die Haube der Dodge Viper ACR. In die vorderen Kotfl├╝gel sind Entl├╝ftungsschlitze eingelassen.

Mit den Kotfl├╝geln d├╝rfte auch die Spur des AMG GT R Black Series in die Breite gewachsen sein.

Der seitliche Luftauslass hinter den Vorderr├Ądern reicht jetzt bis in den neu gestalteten Seitenschweller. Die breiteren Kotfl├╝gel beherbergen mattschwarze Mehrspeichen-Felgen. Am Heck ist ein gro├čer Diffusor zu erkennen, die Auspuffanlage m├╝ndet seitlich in jeweils zwei Doppelendrohren. Mittig in der Hecksch├╝rze sitzt statt des Auspuffs nun eine Leuchte im F1-Stil.Seine "normalen" GT-R-Br├╝der stellt der Black Series also bereits optisch locker in den Schatten.