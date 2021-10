E xakt 294 Stück. So viele SL ist Mercedes im letzten vollen Verkaufsjahr 2019 in Deutschland losgeworden. Die Zahl wird wichtig werden, wenn AMG-Technikchef Jochen Hermann gleich in einer hängenden Eifel-Kurve bei richtig Tempo das Vorderrad auf den Fahrbahnrand stellt und nach vollbrachter Tat wieder in seinem persönlichen Cruiser-Modus über die welligen Nebenstrecken gleitet. (Wichtige Tipps für den Neuwagenkauf im Internet) xakt 294 Stück. So vieleist Mercedes im letzten vollen Verkaufsjahr 2019 in Deutschland losgeworden. Die Zahl wird wichtig werden, wennJochen Hermann gleich in einer hängenden Eifel-Kurve bei richtig Tempo das Vorderrad auf den Fahrbahnrand stellt und nach vollbrachter Tat wieder in seinem persönlichenüber die welligen Nebenstrecken gleitet.

Die technische Plattform teilt sich der SL mit dem AMG GT

Mercedes-AMG SL (2021): neu - Innenraum - Connectivity - Cabrio Die ersten offiziellen Bilder vom Innenraum des Mercedes SL Zur Videoseite Mercedes SL, und das war in der Auto-Geschichte noch immer ein Ereignis. Angefangen beim Flügeltürer im Jahr 1954 setzten die Autos Maßstäbe über die Marke hinaus und prägten ihren Ruf. Das soll auch der kommenden Baureihe R 232 gelingen, die heute kurz unterm Tuch hervorgezogen wurde, bevor sie Mitte Oktober 2021 offiziell vorgestellt werden wird. Erstmals bei Mercedes-Tochter AMG entwickelt, basiert sie auf der zweiten Generation der hauseigenen Alu-Struktur, die auch den kommenden AMG GT tragen wird. Insofern ist sie nicht nur Nachfolgerin des bisherigen SL, sondern auch des AMG GT Roadster, den es nicht mehr geben wird. Höchstens sehr unzulänglich ersetzt sie dagegen das ebenfalls sterbende S-Klasse-Cabrio, obwohl erstmals seit den seligen Baureihen 107 und 129 wieder Rücksitze da sind. "Die Frage ist ja, wer sich da hinten reinsetzt", grinst Hermann. Bis dahin schauen wir uns kurz um. Wir sitzen schließlich in einem neuen, und das war in der Auto-Geschichte noch immer ein Ereignis. Angefangen beimim Jahr 1954 setzten die Autos Maßstäbe über die Marke hinaus und prägten ihren Ruf. Das soll auch der kommendengelingen, die heute kurz unterm Tuch hervorgezogen wurde, bevor sie Mitte Oktober 2021 offiziell vorgestellt werden wird. Erstmals beientwickelt, basiert sie auf der zweiten Generation der hauseigenen Alu-Struktur, die auch den kommenden AMG GT tragen wird. Insofern ist sie nicht nur Nachfolgerin des bisherigen, sondern auch des, den es nicht mehr geben wird. Höchstens sehr unzulänglich ersetzt sie dagegen das ebenfalls sterbende, obwohl erstmals seit den seligen Baureihen 107 und 129 wieder Rücksitze da sind. "Die Frage ist ja, wer sich da hinten reinsetzt", grinst Hermann.

Beim Fahrwerk wurde viel Wert auf Präzision gelegt

Präzise Fahrmaschine: Im neuen SL steckt sehr viel querdynamisches Potenzial. ©Daimler AG Sportwagen mithilfe der AMG-Plattform zu retten: "Wer jetzt einen SL kauft, kriegt ihn nicht ohne unser Logo. Das ist ein AMG!", sagt Hermann. Er weist auf die nach vorne verlegte Sitzposition fast mittig zwischen den Achsen hin, die bessere Orientierung ermöglicht – dringend nötig, denn für winklige Straßen ist die Fahrzeugbreite grenzwertig. Folge des kürzeren Bugs: V8 wie der bereits bekannte Vierliter hier und Reihenvierzylinder passen rein. Die längeren Varianten mit Stecker. So was ist ihm aber auch völlig egal. Es war eine grundsätzliche Konzern-Entscheidung, die Produktpalette zu straffen und den zum Stückzahlen-Winzling geschrumpften SL alsmithilfe der AMG-Plattform zu retten: "Wer jetzt einen SL kauft, kriegt ihn nicht ohne unser Logo. Das ist ein AMG!", sagt Hermann. Er weist auf die nach vorne verlegtefast mittig zwischen den Achsen hin, die bessere Orientierung ermöglicht – dringend nötig, denn für winklige Straßen ist diegrenzwertig. Folge des kürzeren Bugs:wie der bereits bekannte Vierliter hier undpassen rein. Die längeren Reihensechszylinder , auf die Mercedes umgestellt hat, aber wohl nicht. Um Details wird Geheimniskrämerei betrieben, so wie um die Zahl der

Und damit wären wir bei der hängenden Kurve, in die Hermann den SL so grundfalsch einlenkt, dass er gleich warnt: Demonstration! Das Rad rollt am Scheitelpunkt auf den letzten pockigen Zentimetern vor der Grasnarbe, Splitt klackert im Radhaus: "Es bleibt exakt da, wo ich hinlenke! Sportlichkeit bedeutet Präzision; dass das Auto an der gleichen Stelle immer exakt das Gleiche macht."

Schön dahinrollen kann der SL nach wie vor

Gleiche Plattform: In Zukunft basiert der der bei AMG entwickelte SL auf der Alu-Struktur des GT. ©Daimler AG Wellen der Eifelstraßen selbst dann aus wie ein Sportwagen, wenn der Schalter im Dreispeichenlenkrad auf Komfort steht: trocken und straff gedämpft, ohne nachzuschwingen. "Schön dahinrollen, das muss ein SL können", sagt Hermann. Und oberhalb von Ortsgeschwindigkeit ist er tatsächlich nicht unkomfortabel (wobei bei höherem Tempo auf welliger Strecke einmal leichtes Hinterachs-Poltern zu hören ist). Aber ein Luxus-Coupé fährt anders, und der Punkt ist gemacht: Wer künftig SL kauft, sollte Spaß an Fahrdynamik haben. Und damit sind wir bei den 294 Neuzulassungen. 50 Jahre lang war der SL zum Komfort-Auto gesetzterer Herrschaften geworden. Das galt gerade für die bisherige Baureihe 231. Auf die wird Mercedes künftig verzichten müssen. Aber es sind ja nicht mehr viele übrig. Dann cruist er weiter, und der SL federt dieselbst dann aus wie ein Sportwagen, wenn der Schalter im Dreispeichenlenkrad aufsteht: trocken und, ohne nachzuschwingen. "Schön dahinrollen, das muss ein SL können", sagt Hermann. Und oberhalb von Ortsgeschwindigkeit ist er tatsächlich(wobei bei höherem Tempo auf welliger Strecke einmal leichtes Hinterachs-Poltern zu hören ist). Aber einfährt anders, und der Punkt ist gemacht: Wer künftig SL kauft, sollte Spaß anhaben. Und damit sind wir bei den 294 Neuzulassungen. 50 Jahre lang war der SL zum Komfort-Auto gesetzterer Herrschaften geworden. Das galt gerade für die bisherige Baureihe 231. Auf die wird Mercedes künftig verzichten müssen. Aber es sind ja nicht mehr viele übrig.