Bauzeit: 2011 bis 2018

Motoren: 90 PS (160 CDI) bis 211 PS (250)

Preis: ab 7900 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2011): 5 Sterne

Technisch baugleich mit der erst ein Jahr später eingeführten A-Klasse (W 176), in der Basis mit Sechsganggetriebe, in den Leistungsträgern ist ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe Serie. Motoren: Benziner mit 122 bis 211 PS, die Diesel liefern zwischen 90 und 177 PS, Topmodelle auf Wunsch auch mit 4Matic-Allrad.

Im AUTO BILD-Dauertest über 100.000 km schlug sich ein B 200 CDI 2015 mit der Note 2– ganz ordentlich. Die Tester monierten zu viele Klappergeräusche. Probleme mit den Assistenzsystemen können Software-Updates erzwingen. Eine Serviceaktion betraf die Lenkung. Im Februar 2015 mussten Diesel-aus 2014 wegen eines defekten Dichtrings am Steuerkettenspanner in die Werkstatt. 2014 traf es die Verschraubung der Gurte und an einigen 2012er-die Verriegelung der Fondlehne.

Bauzeit: 2005 bis 2011

Motoren: 95 PS (150) bis 193 PS (200 Turbo)

Preis: ab 2700 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2006): 5 Sterne

Das kann er: Die Technik stammt von der zweiten A-Klasse (W169), der längere Radstand verbessert Geradeauslauf und Fahrkomfort. Breites Angebot an Benzinern. Schwieriger haben es die sehr sparsamen, aber brummigen Diesel, die allesamt maximal Euro 5 erfüllen. Eine CVT-Automatik ist für alle Motorisierungen lieferbar. Eine günstige Alternative ist der Erdgasantrieb im B 170 NGT.

Chronisch, aber nicht TÜV-relevant – das Lamellenschiebedach ist nach wie vor ein Grund für teure Werkstattaufenthalte, weil's oft klappert oder gar undicht ist. Im Zweifel also lieber darauf verzichten. In den Endschalldämpfern können sich Bleche lockern. Klagen über Rost an Türunterkanten, Hauben und an den Federbeindomen sind auf dem Vormarsch. 2008 und 2010 gab es Rückrufe wegen defekter Gurtschlösser und bei den Benzinern wegen undichter Tanks.