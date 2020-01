Mercedes-Benz V 220 Marco Polo Edition

Unser entdecktes Exemplar wurde erst Ende 2018 erstmals zugelassen und ist noch sehr jung. Lediglich 9550 Kilometer wurde der Mercedes Benz V 220 Marco Polo in der höchsten Ausstattungsstufe Edition bislang gefahren. Angetrieben wird das 2487 Kilo schwere Reisemobil von einem 163 PS starken Selbstzünder.Dazu gehören unter anderem ein Abstandtempomat, der Totwinkel-Assistent, die 360-Grad-Kamera, das elektrische Glas-Hub-Schiebedach, eine abnehmbare Anhängerkupplung, eine elektrische Heckklappe, die Warmwasserzusatzheizung sowie ein Campingtisch sowie zwei Stühle.Damit steigt der Wert des in der Basis bereits 62.000 Euro teuren Marco Polo Edition auf deutlich über 73.000 Euro.

Mit dem flexiblen Raum- und Sitzplatzkonzept ist der Marco Polo ein Reisemobil, das auch für den Alltag geeignet ist.



Inseriert ist der verwandlungsfähige Camper aktuell für 57.840 Euro. Durch den Wertverlust kann der neue Beisitzer also viel Geld sparen.Zudem ist das Angebot aktuell eines der günstigsten auf dem Gebrauchtwagenmarkt . Wer also ein Reisemobil will, das auch für Familien interessant sein könnte und womit man sich unter Umständen einen Zweitwagen spart, dem könnte der Marco Polo auf Basis der V-Klasse gefallen. Dank seiner Abmessung passt er sogar in eine Garage.