Ausgeschrieben steht "Kombi" für Kombinationskraftwagen. Wobei es an Kraft hier keinem mangelt. Fast 1200 PS stehen bereit, verpackt in reizvolle, sorgsam versteifte Blechkleider. Dass der Mercedes-AMG C 63 auch unter der Haube gern kombiniert, verraten sein Namenszusatz "E Performance" und 680 PS Systemleistung.

Modellgeschichte: Die alten C63 mit V8-Sauger genossen Kult-Status

Alltag: Der Benz ist komfortabler als bisher

Eigentlich wollen wir ja auf die Strecke mit den beiden, deshalb nur ein paar Worte zur drögen Kunst der Alltagsbeherrschung. Ja, der Benz kann rein elektrisch fahren. Nein, weit ist es nicht. 13 Kilometer, mehr gibt Mercedes selbst nicht an. Wobei man per Battery-Hold-Modus den Akkustand einfrieren kann, im Race-Modus hält der Verbrenner selbst die Batterie so lange wie möglich auf Stand. Unpraktisch: Der Riesenbuckel im Kofferraum. Zusätzlich zum Sechs-Kilowattstunden-Akkupaket versteckt sich darunter eine Strebe – was konsequent ist, aber eben auch 170 Liter Volumen kostet. Bis auf diesen kleinen Fauxpas haben wir lediglich noch zu meckern, dass das Zuschalten des Verbrenners zu deutlich spürbar ist. Ansonsten macht die 2,5-Grad-Hinterradlenkung den AMG wendiger als den BMW

Auch die Federung geht auf Knopfdruck mehr Kompromisse ein als die des härter abgestimmten Touring. Aber – und das würden wohl alle M-Fahrer unterschreiben – ist ja für die gute Sache. Dazu fällt der Laderaum des M3 mit 500 bis 1510 Litern deutlich kombiwürdiger aus, der Verbrauch liegt mit 11,4 Litern zu 10,9 Litern beim Mercedes kaum höher. Was wohl eher unfreiwillig das betont, was Mercedes ja auch sagt: Der Hybrid optimiere vor allem die Performance.

Rennstrecke: Der M3 ist ein starker Gegner

In den Modi Sport+ und Race sorgt das aktive Hinterachsdifferenzial für ein sauber eindrehendes Heck. Grip generiert der C 63 auch über seine breite Vorderachsspur sowie eine gesunde Portion negativen Radsturz. Im Moment des Geschehens verschwimmen alle Maßnahmen zu einer beeindruckenden Gesamtperformance, zu der auch der Antrieb trotz offensichtlichem Hubraumdefizit ordentlich was beiträgt. E-Turbo heißt das Stichwort, auf welches im Motorraum ein zweiter Elektromotor an der Welle zwischen Turbinen- und Verdichterrad zum Einsatz kommt.

Kurvenausgänge zermalmt der Touring im 4WD-Sport-Modus gern mit leichtem Leistungsübersteuern, bleibt im Kurveneingang länger neutral als der AMG. Klar, hier im absoluten Grenzbereich lässt sich schließlich kaum noch ein Pfund verstecken. Ganz abkoppeln ließe sich die Vorderachse natürlich auch, wie Sie oben sehen. Und während der AMG obenrum zunehmend an E-Unterstützung einbüßt, feuern die 510 Pferde und 650 Newtonmeter weiter aus allen Rohren, was sich in den gemessenen Beschleunigungswerten bemerkbar macht. Auch die Carbon-Keramik-Bremse performt mittelfristig konstanter. So steht am Ende auf dem Handlingkurs des Contidroms die Rundenzeit von 1:30,68 gegen 1:32,47 des Benz.