Mercedes geht bei der nächsten Citan-Generation einen neuen Weg. Künftig gibt es den Hochdachkombi in zwei Versionen: als T-Klasse bzw. vollelektrischen EQT für den Hausgebrauch und als Nutzfahrzeug, das weiterhin Citan heißen wird und auch mit Elektroantrieb als eCitan auf den Markt kommt. Am 25. August 2021 will Mercedes die Handwerkervariante vorstellen. Jetzt gibt es den ersten Teaser und ein ein einige offizielle Infos zur zweiten Generation.