auptsache die Optik stimmt: Weißer Lack, 18-Zoll-Felgen und AMG-Line – aber den kleinsten Motor angekreuzt.2013 hatmit demein kompaktes, viertüriges Coupé präsentiert, das sich von Anfang an gut verkauft hat.Nach hinten stark abfallendes Dach, schmale Fensterlinie, rahmenlose Scheiben. Genau wie beimhatauch vomeinen Shooting Brake nachgeschoben – der kam 2015 auf den Markt und ist in erster Linie ein Lifestyle-Kombi.

Der CLA Shooting Brake ist ein Lifestyle-Kombi und erinnert an den großen Bruder CLS Shooting Brake.

In Kassel wird ein. Auf den Bildern macht der weiße Kombi mit AMG-Line, Night-Paket und schwarzen 18-Zöllern ordentlich was her, und genau da liegt das Problem: Diesersieht, vor allem mit AMG-Line, richtig sportlich aus – er ist es aber gar nicht!Ein Phänomen, das überdurchschnittlich oft beimauftritt: sportliche Optik dank AMG-Line und großen Rädern, gepaart mit den kleinen Motoren. Ein klassischer Fall von "mehr Schein als sein".