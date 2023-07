Aus zwei mach eins: Das neue Mercedes CLE Coupé ersetzt ab Ende des Jahres C- und E-Klasse Coupé und ist damit streng genommen der legitime Nachfolger des CLK , der in zwei Baureihen bis 2010 gebaut wurde.

Die Abmessungen des CLE:



Genug Zahlengeplänkel, kommen wir zum Design: Durch die Haifischschnauze wird die Haube optisch verlängert. Der Grill öffnet sich nach unten hin, was für mehr Breite sorgt. LED-Scheinwerfer sind Serie (Digital Light gegen Aufpreis) und die Powerdomes auf der Haube kennen wir von anderen Mercedes-Modellen. Unterm Strich ist das Design gelungen und dennoch bekannt. Für ein nagelneues Auto erinnert die Front (zu) stark an CLA und CLS

Mehr Eigenständigkeit gibt es im Profil, was vor allem an den ausgestellten hinteren Seitenpartien liegt. Darin ist Platz für bis zu 20 Zoll große Felgen (Serie sind 18 Zoll). Und wo wir schon gerade bei der Spur sind, die haben die Ingenieure an die Größenverhältnisse angepasst. Verglichen mit dem C-Klasse Coupé hat der CLE vorne vier und hinten sieben Zentimeter mehr Spurweite spendiert bekommen.

Bei einem Coupé spielt die Musik aber sowieso in der ersten Reihe. Apropos Musik: Wer das Burmester-Soundsystem ordert, bekommt pro Sitz zwei zusätzliche – unter der Perforation versteckte – Lautsprecher für ein optimales Sounderlebnis. Hier haben die Entwickler sicherlich auch schon an die bereits beschlossene Cabrio-Version des CLE gedacht, bei der der mittige Touchscreen dann auch in der Neigung verstellbar sein wird (wie beim Roadster SL ), um Spiegelungen zu minimieren.

Der Innenraum des CLE hinterlässt im ersten Check einen sportiven und edlen Eindruck. Die Verarbeitung ist gut, die Materialauswahl passt. Nur der Handschuhfachdeckel aus Hartplastik will nicht so recht zum Ambiente passen.

Dafür soll vor allem eine Motorisierung sorgen: der Dreiliter-Reihensechszylinder des CLE 450. Mit 381 PS, 500 Nm und Allradantrieb 4Matic sollte der Fahrspaß hier nicht zu kurz kommen. Daneben bietet Mercedes den CLE noch mit drei Vierzylindern (alles Mildhybride) an. Los geht's mit dem CLE 200 (Zweiliter-Vierzylinder) mit 204 PS und wahlweise Hinterrad- oder Allradantrieb, gefolgt vom CLE 300 mit 258 PS (immer 4Matic). Der Diesel hört auf den Namen CLE 220 d und gibt seine 197 PS immer an die Hinterräder ab.

Und spätestens beim Wechsel in den Sport-Mode spannt der CLE auch sonst spürbar die Muskeln an, die adaptiven Dämpfer werden steifer, das Drehzahlniveau steigt, und ein gieriges Knurren flutet die Kabine. Das liegt nicht allein an der nur nach innen gerichteten Verstärkung des Motorsounds, sondern auch am Motor selbst. "Schließlich ist der CLE das erste Modell in der Familie, das einen Sechszylinder bekommt", sagt Herr Kühner, der Entwickler auf dem Fahrersitz.