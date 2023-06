CLE? Das Kürzel ist genauso neu wie die Positionierung. Die Schwaben ersetzen C- und E-Coupé wie einst beim CLK durch ein Modell. Und weil das in der Länge stark und in der Breite noch immer sichtbar gewachsene Auto vom Format her der E-Klasse näher ist als der C-Klasse , haben sie CLE aus der Buchstabensuppe gefischt.