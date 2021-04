am 10. Mai 2021 wird die zugehörige Studie vorgestellt und zwar als Bereits 2020 hat Mercedes angekündigt, dass der Kastenwagen Citan auch als Pkw kommen soll. Allerdings unter einem anderen Namen, als T-Klasse. Jetzt wird das Ganze langsam konkreter, dennund zwar als Elektroauto . Bei der Modellbezeichnung folgt Mercedes dem bekannten Muster, die Elektrovariante heißt EQT.

Studie mit sportlich-aggressivem Design



Wie auch der Citan entsteht der EQT in Zusammenarbeit mit Renault-Nissan. Optisch ist er aber ganz Mercedes, das zeigt der erste Teaser zum Showcar. Auf dem Bild ist eine angeschnittene Frontansicht zu sehen. Die weit nach unten reichende EQ-typische Verkleidung an der Front, die den Grill von Verbrennermodellen zitiert, bekommt beim EQT offenbar eine eigene Prägung aus unzähligen kleinen Mercedes-Sternen. Nach unten wird sie offenbar von einem Chromelement begrenzt. Die Lichtsignatur lässt den Hochdachkombi ziemlich entschlossen aussehen: Ein schmaler LED-Balken unter der Motorhaube, darunter schließt nahtlos ein flaches, dreieckiges Lichtelement an, das vom äußeren Ende des Balkens bis zur Mitte reicht. In der Schürze scheinen recht große äußere Lufteinlässe untergebracht zu sein. Alles in allem wirkt das Design der Studie auf diesem ersten Bild sportlich-aggressiv. Für den Innenraum verspricht Mercedes ein variables Konzept mit viel Platz – von einem Kastenwagen hätten wir auch nichts anderes erwartet. Wie schnell nach der Studie die Serienversion an den Start geht, ist noch unklar, sie könnte aber noch 2021 zu den Händlern rollen.