N

Kfz-Versicherungsvergleich Ein Service von Versicherung vergleichen und bis zu 850 Euro sparen!

ach drei Jahren Bauzeit arbeitet Mercedes an der Modellpflege der E-Klasse , die 2020 auf den Markt kommen dürfte. Den AUTO BILD-Erlkönigfotografen ist jetzt in Stuttgart ein Prototyp der Limousine vor die Linse gefahren. An der stark getarnten Front ist zu erkennen, dass hier die größten Veränderungen vorgenommen werden. Die an den CLS erinnernden Scheinwerfer wirken kleiner als die des aktuellen Modells und verleihen der gehobenen Mittelklasse einen grimmigeren Blick. Der Kühlergrill wird von den Designern scheinbar ebenfalls neu gestaltet. Seine horizontalen Streben bleiben ihm aber erhalten.