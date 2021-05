Bauzeit: 2016 bis heute

Motoren: 150 PS (E 200 d) bis 612 PS (AMG E 63 S 4Matic)

Preis: ab 23.900 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2016): Fünf Sterne

Aus Lesersicht so gut wie gar nichts, außer vielleicht mal bindungsunwilligen Smartphones. Einen 100.000-km-Dauertest von AUTO BILD absolvierte ein E 220 d T-Modell mit der Note 2. Zwei kleine Fehler versemmeltem ihm die Bilanz: Die im linken Außenspiegel steckende Antenne des Navigationssystems war nass geworden und verortete das Auto vermutlich deshalb nun öfter mal mitten in der Elbe statt in der Redaktionsgarage, außerdem kühlte die mit umweltfreundlichem CO2 arbeitende Klimaanlage nicht mehr richtig, was den Austausch deren Verdichters zur Folge hatte. Überflüssig, wie sich später herausstellte, ein Schuss mehr Öl in der Anlage hätte ausgereicht.Ölaustritt am Turbolader kann brandgefährlich werden, die Verriegelung der Rücksitzlehnen nicht sauber einrasten, die Sitzbelegungserkennung und die automatische Airbagabschaltung bei Kindersitzmontage versagen, die Servolenkung ausfallen und – sofern vorhanden – das Taxischild während der Fahrt abfallen.